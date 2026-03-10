Baloncesto
Sito y el UCAM, contra la maldición de los ex en el regreso a la FIBA Europe Cup
Los universitaros se reencuentran mañana con el base Troy Caupain, en defensa de quien salió el técnico en varias ocasiones y al que calificó como «uno de los nuestros»
«Troy Caupain es uno de los nuestros». Esta frase la ha pronunciado en varias ocasiones Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, desde que el 11 de febrero de 2025, tras un año y medio y después de haber sido unos de los artífices del subcampeonato de liga en 2024, salió Troy Caupain del equipo. Durante su etapa en el plantel universitario, el técnico tuvo que salir en varias ocasiones en defensa del base estadounidense, un jugador de rendimiento intermitente que terminó por hacer las maletas al verse relegado al puesto de tercer base en las rotaciones.
Días antes de anunciarse su rescisión de contrato, que vino acompañada en redes sociales por una foto de Sito Alonso con una camiseta de Caupain y otra con el propio jugador, Sito dijo sobre el héroe en Málaga del quinto partido de las semifinales por el título de liga, que «tiene un concepto de sí mismo que ya nos gustaría tener a muchos de nosotros. Cree en él muchísimo. A mí no me ha dicho que se quiera ir, y si yo quisiera que se fuera, se iría mañana. Afortunadamente lo tengo en mi plantilla. No lo está haciendo bien en ACB, no está teniendo fortuna, pero eso puede cambiar radicalmente», dijo. Pero Caupain, pensando en revalorizarse de cara al siguiente curso después de jugar en ACB una media de solo 13:31 minutos en 16 partidos en los que aportó una media de 5,3 puntos, terminó marchándose.
Rumbo a Francia
Caupain se fue a Francia, donde concluyó el curso en el Strasbourg para el verano pasado volver a Italia, desde donde llegó a Murcia, para fichar por el Reggio Emilia, donde se ha convertido en indiscutible este curso. Y con el conjunto transalpino y la maldición de los ex se cruza mañana miércoles (20:00 horas, Popular Televisión) el UCAM en el regreso a la FIBA Europe Cup para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la competición.
El jugador del Reggio que más minutos juega
En Reggio Emilia, una ciudad al norte del país de unos 180.00 habitantes donde surgió la actual bandera de Italia, se encontrará el UCAM Murcia con un rival liderado por Troy Caupain, el jugador que más minutos acumula en pista de la plantilla. En liga disputa una media de 30 minutos por partido, con promedios de 14,7 puntos y 6 asistencias, con un acierto en el triple del 34%; y en la FIBA Europe Cup, 30 minutos con 12,8 puntos y 5,4 asistencias (44% en triples).
Caupain no es el máximo anotador del Reggio Emilia, pero sí el timón casi exclusivo de la plantilla que dirige el griego Dimitris Priftis. El rol de ‘killer’ lo desempeña Jaylen Barford, un escolta que promedia 15,45 puntos en liga y 15,16 en Europe Cup. En el juego interior destaca también la presencia de Jaime Echenique, un pívot colombiano de 2,13 metros de altura, ex del Gipuzkoa Basket, al que ya sufrió el UCAM en la Basketball Champions League en la temporada 2023-2024, cuando defendiendo la camiseta del Promitheas, le hizo 17 puntos. El otro ‘cinco’ es Kwan Cheatham, ex del Fuenlabrada y Granada. El ala pívot Bryson Williams anota una media de 9 puntos.
Y ellos, a nivel individual, son los puntos fuertes del conjunto italiano, que llega al duelo con el UCAM después de haber ganado sus dos últimos partidos de la LEGA, contra Venecia y Trieste, pero de perder los dos últimos encuentros del Top 16 de la FIBA Europe Cup.
Sant-Roos viaja con el equipo a Italia
El alero cubano Howard Sant-Roos acabó el partido ante el Valencia Basket del pasado domingo con problemas en un tobillo. En principio se temía que fuera una lesión que le tuviera en dique seco esta semana, pero con el paso de las horas el jugador ha evolucionado positivamente y por ello viajó ayer con el resto de la plantilla. Sin embargo, no se descarta que Sito Alonso reserve al alero, al que esta temporada ha dosificado más que en la anterior, de cara al duelo del sábado en el Palacio de los Deportes (19:00 horas) contra el Dreamland Gran Canaria. Sito Alonso, tras la marcha de Dani García, que en su estreno con el Lleida jugó 24 minutos en los que aportó 11 puntos y 5 asistencias saliendo del banquillo, dispone ahora de doce jugadores, por lo que solo uno se quedará fuera de la convocatoria, y ninguno de ellos puede ser uno de los cino que ocupan las plazas de cupo (Emanuel Cate, Sander Raieste, Moussa Diagne, Will Falk y Rubén López de la Torre).
