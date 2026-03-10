Isa Pelegrín y Juanmi Conesa triunfan en el Cross Trail Villa de Santa Lucía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isa Pelegrín y Juan Miguel Conesa fueron los triunfadores del IV Cross Trail Villa y Condado de Santa Lucía, que organizó el club Mudos Trail, la Asociación de Vecinos, ACD El Pinacho y la concejalía de Deportes de Cartagena. Conesa, del Manzanicos, que paró el crono en 41:11, siendo segundo José Moreno (41:22), y tercero Ángel Castillejo (41:35). Pelegrín, del Runtritón UNED Cabezo Ventura, fue la primera dama (49:51), seguida de Marta Sánchez (52:27) y Saray Paredes (53:48). Por categorías fueron los primeros Daniel Tevar y Natalia García (promesas), Guillermo Hernández y Concepción Gil (sénior), José Miguel Candela y María Dolores Cegarra (veteranos A), Óscar de Francisco y Esther Sánchez (veteranos B), Alberto Rodríguez y Manuela Domene (veteranos C), Abel Pérez y Mercedes Martínez (mejores locales). La prueba absoluta dio comienzo tras las carreras infantiles y el izado de la bandera, en la plaza de La Marina, a cargo de la Reina del Carnaval, Aitana García, la madrina de la Cofradía Virgen de la Soledad del Calvario, acompañadas por Carmen y Nicolás. A la conclusión, paella, concierto de Filiú y compañía, y homenaje a las mujeres en su día Internacional, en especial a Mara, actos que pusieron el broche de oro a una gran jornada.

