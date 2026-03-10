¿Habrá plantón al Real Murcia?

Los abonados del Real Murcia están dispuestos a tragarse cualquier atasco para ver a su equipo a Nueva Condomina. Tampoco ha sido un obstáculo que aparcar en las inmediaciones del estadio sea una auténtica odisea. Incluso han tirado de paciencia para aceptar el desastroso servicio ofrecido por el tranvía en os días grandes. Y si toca pagar, pagan, como ocurrió ante el Cádiz y el Betis en la Copa, y frente al FC Cartagena en el derbi del pasado mes de febrero. Pero, cuando parecía que nada ni nadie iba a separar a los aficionados granas de su equipo, los propios jugadores del Real Murcia se han empeñado en echar a sus seguidores de las gradas. Si ya el viernes ante el Sanluqueño solo hubo 8.559 espectadores en el campo, dos mil menos que el 25 de enero en el encuentro contra el Algeciras, muchos abonados se están replanteando acudir mañana miércoles al partido aplazado frente al Marbella (19.00 h.).

La misma afición que hace solo unos meses, con motivo del partido copero ante el Antequera, rompía todas las previsiones del club, ahora propone hacer un plantón, y es que la derrota del pasado viernes frente al Sanluqueño parece que ha sido la gota que colma el vaso.

Después de dar mil oportunidades al equipo, lo ocurrido la última jornada fue como una puñalada para los ocho mil que incluso en un día laboral hicieron el esfuerzo de acudir al campo. Porque el premio fue otra derrota, la tercera consecutiva en casa, derrota que además confirmaba la caída del equipo ahora entrenado por Curro Torres al descenso.

Si ya muchos abonados -según los datos del club hay 18.000- decidieron quedarse en casa el pasado viernes, los ocho mil quinientos que decidieron olvidar las siete jornadas sin ganar para acudir a apoyar a los suyos, se encontraron con el peor de los escenarios. Y es que los de Curro Torres, que en el minuto 8 ya iban perdiendo, hicieron prácticamente el ridículo, mostrando desidia y dejándose superar por un rival que llegó hasta a dominar en el recinto murcianista. Esa actitud hizo que el enfado fuese aumentando conforme iban pasando los minutos, de hecho el encuentro acabó con una gran bronca y con pitos dirigidos tanto al césped como al palco.

Ni el paso de los días ha rebajado la indignación. Y esos abonados que todavía estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de ir a Nueva Condomina ya se están planteando bajarse del barco, por lo menos para el partido de mañana miércoles frente al Marbella. En unas horas recuperará el Real Murcia el choque aplazado con los andaluces, y habrá que ver si finalmente los abonados deciden hacer realidad su plantón, lo que podría provocar una de las peores asistencias de las últimas temporadas.

Caída en picado

Habrá que ver lo que sucede contra el Marbella, pero lo que está claro es que la asistencia de espectadores a Nueva Condomina ha ido cayendo en picado en los últimos meses. Quitando las grandes citas frente al Hércules (24.053) y al FC Cartagena (26.056), en el resto de partidos en el que no hay tantos focos las cifras apenas han superado los 10.000 espectadores, como ocurrió frente al Europa (10.351) y contra el Algeciras (10.607), reduciéndose a los 8.559 el pasado viernes en la visita del Sanluqueño.

Noticias relacionadas

Estos números reflejan cómo ha ido decayendo el ánimo en los abonados del Real Murcia en esta temporada, una temporada en la que 15.311 espectadores acudieron al debut frente al Torremolinos, una cifra muy superior a las que se están dando desde que entrara el 2026 y los granas empezaran a acumular malos resultados.