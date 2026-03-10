El Cartagena encadena dos nuevas bajas musculares tras el partido en Tarazona

El Fútbol Club Cartagena afronta una semana especialmente delicada en el plano físico. El club albinegro confirmó este martes en su parte médico oficial que dos jugadores de la primera plantilla sufrieron lesiones musculares durante el último encuentro liguero disputado en Tarazona.

Según el comunicado emitido por la entidad, Dani Perejón presenta una microrrotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, mientras que Nil Jiménez ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ambas lesiones, de naturaleza similar aunque de distinta gravedad aparente, se produjeron en el transcurso del mismo partido, lo que supone un golpe doble para Íñigo Vélez.

Incertidumbre en los plazos de recuperación

El club no ha precisado los tiempos de baja de ninguno de los dos futbolistas, limitándose a señalar que su recuperación estará condicionada por la propia evolución de cada lesión. Esta cautela, habitual en los comunicados médicos oficiales cuando se trata de patologías musculares, no despeja la incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos encuentros. En función de cómo respondan ambos jugadores al tratamiento, los plazos podrían oscilar entre unos días y un periodo más prolongado que comprometería su participación en varios encuentros.

Dani Perejón regatea a dos contrarios durante una acción del encuentro / LOF

La lesión de Nil resulta en principio la más preocupante de las dos, dado que el término rotura muscular implica, con carácter general, un proceso de recuperación más exigente que el de una microrrotura. No obstante, el grado exacto del desgarro y la respuesta individual del futbolista serán determinantes para establecer un pronóstico más afinado en las próximas fechas.

Un rayo de esperanza: Carrascal se acerca al regreso

En medio de las malas noticias, el parte médico del club incluyó un apunte esperanzador que la plantilla y la afición llevan semanas aguardando. Marco Carrascal, futbolista que no ha podido jugar todavía por una lesión de larga duración, se encuentra en el tramo final de su proceso de recuperación y ya realiza gran parte de los entrenamientos con el resto del grupo sobre el terreno de juego.

Noticias relacionadas

La progresión del central, descrita por el club como muy favorable, abre la posibilidad de contar con él en las semanas venideras, lo que representaría un refuerzo de indudable valor en un momento en que la escasez de efectivos en la zaga se ha vuelto especialmente acuciante. La coincidencia de su regreso inminente con la llegada de Aridane podría dotar al Cartagena de una solidez defensiva que ha brillado por su ausencia durante demasiado tiempo esta temporada.