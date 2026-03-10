Primera FEB
El Caesa Cartagena visita al Obradoiro en su primer partido de la semana tras caer en descenso
El equipo albinegro juega en Santiago de Compostela ante el segundo clasificado
Efe
El Caesa FC Cartagena, tras el debut de Roberto Blanco como entrenador con derrota por 92-80 en la pista del Oviedo, volverá a competir hoy (20:00 horas, LaLiga+) otra vez a domicilio y en esta ocasión en la difícil pista del Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela, donde los gallegos vencieron nueve de sus diez partidos en el campeonato.
El encuentro lo afronta habiendo caído a zona de descenso a Segunda FEB -es el decimosexto y penúltimo clasificado- porque a su derrota en la capital asturiana se unió el triunfo del Palmer (88-72) contra el Tizona Burgos. Esa combinación de resultados propició que cartageneros y mallorquines presenten el mismo bagaje de cinco victorias y 16 derrotas, pero con ventaja para los de Baleares, que vencieron a los blanquinegros en sus dos confrontaciones.
Con el Melilla, que visita el próximo domingo el Palacio de los Deportes de Cartagena, algo descolgado (3-18), la pelea por eludir el descenso se centra en esos dos conjuntos y también en el Tizona, que lleva también cinco victorias y 17 derrotas. El siguiente rival al que mirar sería el Caja Rural CB Zamora, que es decimotercero con un 9-13.
El Caesa, que acumula dos derrotas seguidas, no lo tendrá fácil para romper esa mala racha pues enfrente tendrá a un Obradoiro que es segundo en la tabla con 18 partidos ganados y 3 perdidos, apareciendo sólo por detrás del Leyma Coruña.
«Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo el equipo, que compitió durante 31 minutos de tú a tú ante un rival al que todo le está saliendo bien y lo hicimos con una gran actitud y estamos motivados para recorrer el camino que tenemos por delante», comentó Roberto Blanco tras la derrota en Oviedo y, ya pensando en el envite de este martes, apuntó que «hay que seguir trabajando y no agachar la cabeza porque tenemos mucho que dar y materia y energía para hacerlo».
