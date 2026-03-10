Arbeloa manda otro recado a Laporta: "Fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa de Valdebebas en la previa del encuentro que medirá al Real Madrid este miércoles (21:00) en el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. El salmantino comenzó hablando del partido que espera: "Un encuentro bonito y esperado, ante un gran rival con grandes jugadores. Muy motivados, la Champions es muy importante para todos nosotros. Somos el Real Madrid y no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias y quien esté delante. Sabemos lo que supone jugar con el Manchester City y le vamos a mirar a los ojos".

Sobre Mbappé comentó que "está mucho mejor, es algo de ir día a día. Ha sido una semana positiva y cada día está mejor. Esperándole de vuelta muy pronto". Además, puntualizó sus palabras tras ganar en Vigo: "Quise poner en valor el esfuerzo de los que no estaban en plenas condiciones y fueron y salieron al campo para estar junto a sus compañeros. Soy responsable de lo que digo. Ningún jugador que no estuvo allí fue porque no quiso ir". Aprovechó también para poner en valor el peso de Vinícius ofensivamente en el equipo: "Para nosotros esté quien esté en el campo, mientras esté Vinícius va a ser muy importante. Tenemos bajas muy importantes, pero Vini está asumiendo mucha responsabilidad y es nuestro baluarte ofensivo".

Arbeloa se refirió a Guardiola y lo que ha aprendido de él en sus partidos como jugador y lo que espera ahora: "Guardiola siempre tiene una sorpresa preparada. Cuando hay un partido de este tipo, siempre tiene algo diferente preparado. Me sorprendería que mañana no hubiese un cambio en la estructura o utilice a algún jugador que no estaba utilizando. Siempre suele dar muchas vueltas a los partidos".

Además, el técnico madridista tuvo palabras para Laporta y los pagos del Fútbol Club Barcelona a Negreira: "Creo que fue el candidato Laporta quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más".Y terminó hablando de los canteranos y su papel en el equipo: "En Vigo los canteranos mostraron que no les tiembla el pulso. No es fácil para cualquier entrenador confiar en la cantera y se debe entender que para poner a un canterano debes dejar de poner a un jugador de la primera plantilla del Real Madrid. Confío mucho en ellos, en su talento y la pasión y el corazón que le pone".

Valverde: "Este año no ha pasado que los once hayamos defendido"

El uruguayo fue el elegido para salir a rueda de prensa antes del entrenador. El charrúa comenzó apuntando que el de mañana será "un partido increíble que cualquier jugador querría jugar. Estamos muy emocionados, muy confiados y anímicamente muy bien tras la victoria del otro día. Con la afición es todo mucho más fácil". Para Federico, "la ausencia de Kylian es muy importante para nosotros, pero como jugador estamos enfocados en lo que hemos preparado y en dar el máximo. Es muy importante que todos demos el 100 por 100 y que saquemos un buen resultado para la vuelta". Sobre si él buscaría una segunda opinión, comentó que "yo acá tengo todo, el Real Madrid es el mejor club del mundo. Yo confío en la gente que está en el club. Tengo un fisio aquí que es mi mano derecha y mi cabeza está en el Manchester City".

Valverde habló del protagonismo de la cantera: "Estoy feliz de que le den oportunidades a los jóvenes, que están trabajando duro en los entrenamientos. Thiago lo está haciendo bien, siempre les digo que sean humildes, respetuosos y trabajen bien porque el resto de canteranos se fijan en ellos". Y sobre sus diferentes roles puntualizó que "intento adaptarme a lo que quiera el entrenador, me ha tocado jugar en muchas posiciones. No siempre he jugado en el mediocampo. Siempre intento dar lo mejor y aportar. Me gusta estar en el once, eso es fundamental para mí".

Terminó hablando del partido de diciembre en el Bernabéu ante el City, en el que afirmó "nos dominaron. Pero hemos trabajado mucho en estos días sabiendo lo que tenemos que hacer en ataque y cómo estar unidos los once jugadores en defensa. Este año no nos ha pasado que los once hayamos defendido; que hayamos estado preparados para lo que quiera el rival. Ahora estamos bien, enfocados. Esta clase de partidos son duros y queremos estar preparados mentalmente y físicamente.".