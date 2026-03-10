Ana Carrasco, ambiciosa ante su temporada ‘12+1’ en el Mundial

Ana Carrasco sigue construyendo su carrera dentro y fuera de la pista. La piloto ceheginera, una de las grandes referencias del motociclismo español y mundial, anunció un nuevo acuerdo de patrocinio que la vincula como embajadora a Inversus, una de las empresas más destacadas del tejido empresarial de la Región de Murcia. El acto, que reunió a directivos de la compañía y medios de comunicación, sirvió también para que la corredora desgranara sus ambiciones de cara a su segunda temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport.

Carrasco no ocultó su satisfacción por el nuevo respaldo. «Estoy súper contenta de que una de las empresas más importantes de la Región de Murcia se una a mi proyecto y crea en mí a nivel deportivo», afirmó la piloto, que subrayó la afinidad de valores como uno de los pilares del acuerdo. «Es un patrocinio que me hace mucha ilusión y espero poder representar la marca de la mejor manera posible», añadió.

Ana Carrasco, en la presentación de su acuerdo de patrocinio con Inversus / Juan Carlos Caval

La ceheginera aprovechó la ocasión para reivindicar el papel que juegan los patrocinadores en el deporte del motor, disciplina que, a su juicio, exige un respaldo económico especialmente sólido. «Los patrocinadores son imprescindibles para cualquier deportista, especialmente en mi deporte, porque todos sabemos que es más caro de lo normal», señaló. En ese sentido, valoró de forma muy positiva la tendencia de los últimos años, en los que cada vez más empresas murcianas han apostado por apoyar a sus deportistas. «Que Inversus haya decidido contar conmigo como embajadora me hace mucha ilusión, porque al final es una de las empresas más fuertes de la región y que confíen en mí como embajadora de su marca es algo muy especial», recalcó.

Con el acuerdo institucional resuelto, la conversación derivó rápidamente hacia lo deportivo. Carrasco afronta su decimotercera temporada en el Campeonato del Mundo con la experiencia acumulada de un año de adaptación a la categoría Supersport y con la vista puesta en dar un paso adelante en los resultados. «El año pasado fue un poco de aprendizaje: categoría nueva, equipo nuevo, muchas cosas que aprender. Pero acabé la temporada bastante mejor de lo que empecé», reconoció la piloto, que confía en que Honda aporte mejoras técnicas a la máquina. «Si Honda nos trae una moto un poquito más competitiva, tengo mucha más experiencia y quiero ser mucho más rápida en todos los circuitos», explicó.

Ana Carrasco, en su presentación del acuerdo de patrocinio con Inversus / Juan Carlos Caval

Pese a la cautela técnica, Carrasco no renuncia a sus objetivos más ambiciosos. «El objetivo principal, como siempre, es ganar. Ahora mismo seguramente no estamos en condiciones de poder hacerlo, pero estamos trabajando mucho con la fábrica, con Honda, para mejorar la moto», aseguró. Ella también ha puesto de su parte: «He trabajado mucho este invierno para intentar ser más competitiva que el año pasado.»

Noticias relacionadas

Trece años en el Mundial -'12+1 como diría Ángel Nieto- podrían hacer mella en la motivación de cualquier deportista, pero Carrasco lo desmiente con cada declaración. «Siempre afronto cada temporada con una ilusión diferente», aseguró. En su caso, la novedad relativa de la categoría Supersport actúa como acicate adicional. «Al ser una categoría que no domino tanto, siempre intentas trabajar diferente, hacer una preparación mejor, conocer mejor la moto y al final intentar ser competitiva», explicó, antes de cerrar con la divisa que lleva años guiando su carrera: «Siempre con la ilusión y las ganas de seguir mejorando», terminó diciendo.