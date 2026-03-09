XI Carrera de la Mujer
Tod@s ganan
Por segundo año seguido, los niños y niñas se suman a la carrera de la mujer con pruebas adaptadas a sus edades
Acompañando a sus madres, abuelas, tías, hermanas o primas. Allí estuvieron también los más pequeños de la casa, niñas y niños, para disfrutar de una jornada mágica en familia. Por segundo año consecutivo, la undécima edición de la Carrera de la Mujer volvió a incluir las tan esperadas y disfrutadas carreras infantiles. Los pequeños tuvieron su espacio con un doble propósito: aprender la importancia del deporte desde edades tempranas y fomentar la igualdad como parte de su desarrollo.
Divididas en tres categorías, los más jóvenes pudieron expresarse en el asfalto como antes lo habían hecho las mujeres en la prueba principal. Primero fue el turno de los niños y niñas de 0 a 5 años, que recorrieron unos 200 metros en un acto simbólico para reforzar la igualdad entre todos. Algunos padres acompañaron a sus hijos e incluso hubo quien realizó el recorrido con niños en los brazos.
Más tarde le tocó a los chicos y chicas de 6 a 8 años. En esta categoría aumentó un poco el recorrido, hasta los 600 metros, para acoger a decenas de niños que corrieron en un circuito circular. De la misma forma y para terminar con las pruebas infantiles, los niños y niñas de 9 a 11 años, quienes aún no pueden participar en la prueba principal, recorrieron 1.000 metros por el Paseo Teniente Flomesta desde la línea de meta en un circuito circular para sumarse a la diversión de este día tan especial y simbólico.
La premisa es clara: normalizar la lucha feminista en las nuevas generaciones y hacerles parte de la exigencia de la igualdad.
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- La Aemet advierte de 'lluvias e incertidumbre' justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado
- Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
- Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia
- Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'