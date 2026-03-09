Tod@s ganan

Acompañando a sus madres, abuelas, tías, hermanas o primas. Allí estuvieron también los más pequeños de la casa, niñas y niños, para disfrutar de una jornada mágica en familia. Por segundo año consecutivo, la undécima edición de la Carrera de la Mujer volvió a incluir las tan esperadas y disfrutadas carreras infantiles. Los pequeños tuvieron su espacio con un doble propósito: aprender la importancia del deporte desde edades tempranas y fomentar la igualdad como parte de su desarrollo.

Chicas y chicos de 6 a 8 años recorrieron 600 metros en un circuito circular. / Francisco Penaranda Saura

Divididas en tres categorías, los más jóvenes pudieron expresarse en el asfalto como antes lo habían hecho las mujeres en la prueba principal. Primero fue el turno de los niños y niñas de 0 a 5 años, que recorrieron unos 200 metros en un acto simbólico para reforzar la igualdad entre todos. Algunos padres acompañaron a sus hijos e incluso hubo quien realizó el recorrido con niños en los brazos.

Los más mayores de entre los pequeños se sumaron a la celebración recorriendo 1.000 metros por la igualdad. / Francisco Penaranda Saura

Más tarde le tocó a los chicos y chicas de 6 a 8 años. En esta categoría aumentó un poco el recorrido, hasta los 600 metros, para acoger a decenas de niños que corrieron en un circuito circular. De la misma forma y para terminar con las pruebas infantiles, los niños y niñas de 9 a 11 años, quienes aún no pueden participar en la prueba principal, recorrieron 1.000 metros por el Paseo Teniente Flomesta desde la línea de meta en un circuito circular para sumarse a la diversión de este día tan especial y simbólico.

La premisa es clara: normalizar la lucha feminista en las nuevas generaciones y hacerles parte de la exigencia de la igualdad.