El sustento de un gran evento

Los patrocinadores y colaboradores son un pilar básico todos los años en la Carrera de la Mujer. En esta ocasión, la prueba ha contado con el apoyo como sponsors principales del Ayuntamiento de Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de MurciaJuverCentro Comercial ThaderCaja Rural CentralGougoInversusGrupo OrenesOctopus EnergyAlma SecretColegio de Fisioterapeutas de la Región de MurciaAromaisAguas de MurciaVrío EuropeQuirónsaludVigilantEstrella de LevanteAlcampo y La Boca Te Lía. También han colaborado activamente DFM Rent a CarAquadeus-ElPozo BienestarTaheDSM SolucionesMercamurciaHefameCoca-ColaHeroPatatas RubioMastrigoGimnasio Enjoy. Varios de ellos convirtieron la zona de hospitality en una gran fiesta después de la carrera.

Juver aportó las mochilas y los zumos que se llevaron los participantes en la Carrera Infantil. Los 5.200 litros de agua de ElPozo Aquadeus ayudaron a recuperarse después del esfuerzo, así como los más de cinco mil plátanos que aportó Mercamurcia. También los piquitos de Mastrigo triunfaron entre las corredoras, que se llevaron a casa diversos productos de merchandising de Gougo, del Grupo Huertas, InversusVigilant y Octopus Energy, que contó con la animación de un DJ que se instaló junto al camión de Estrella de Levante, donde la cervecera murciana repartió, como todos los años, sus productos. Tampoco faltó Coca-ColaAquarius en la carpa que la organización montó para el reparto de los refrescos. A todo ello hay que sumar los productos entregados en la mochila de Caja Rural Central, como la camiseta de Argius, el contorno de ojos de Alma Secret, el gel hidroalcohólico de Tahe, los sobres de cremas de Hefame, un litro de zumo de , las barritas energéticas de Hero, y los flyersLa Boca Te LíaCentro Comercial Thader.