XI Carrera de la Mujer
El sustento de un gran evento
El apoyo de los patrocinadores y colaboradores ha engrandecido la gran fiesta femenina del deporte
Los patrocinadores y colaboradores son un pilar básico todos los años en la Carrera de la Mujer. En esta ocasión, la prueba ha contado con el apoyo como sponsors principales del Ayuntamiento de Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de MurciaJuverCentro Comercial ThaderCaja Rural CentralGougoInversusGrupo OrenesOctopus EnergyAlma SecretColegio de Fisioterapeutas de la Región de MurciaAromaisAguas de MurciaVrío EuropeQuirónsaludVigilantEstrella de LevanteAlcampo y La Boca Te Lía. También han colaborado activamente DFM Rent a CarAquadeus-ElPozo BienestarTaheDSM SolucionesMercamurciaHefameCoca-ColaHeroPatatas RubioMastrigoGimnasio Enjoy. Varios de ellos convirtieron la zona de hospitality en una gran fiesta después de la carrera.
Juver aportó las mochilas y los zumos que se llevaron los participantes en la Carrera Infantil. Los 5.200 litros de agua de ElPozo Aquadeus ayudaron a recuperarse después del esfuerzo, así como los más de cinco mil plátanos que aportó Mercamurcia. También los piquitos de Mastrigo triunfaron entre las corredoras, que se llevaron a casa diversos productos de merchandising de Gougo, del Grupo Huertas, InversusVigilant y Octopus Energy, que contó con la animación de un DJ que se instaló junto al camión de Estrella de Levante, donde la cervecera murciana repartió, como todos los años, sus productos. Tampoco faltó Coca-ColaAquarius en la carpa que la organización montó para el reparto de los refrescos. A todo ello hay que sumar los productos entregados en la mochila de Caja Rural Central, como la camiseta de Argius, el contorno de ojos de Alma Secret, el gel hidroalcohólico de Tahe, los sobres de cremas de Hefame, un litro de zumo de , las barritas energéticas de Hero, y los flyersLa Boca Te LíaCentro Comercial Thader.
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- La Aemet advierte de 'lluvias e incertidumbre' justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado
- Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
- Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia
- Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'