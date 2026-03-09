El Real Murcia respira al ganar en Castellón

La jornada 23 en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles ha dejdo un balance de una victoria, dos derrotas y un empate. El equipo murciano mejor clasificado es el UCAM, que no sorprendió al segundo clasificado, el Levante, en un partido disputado en Santiago el Mayor.

Los locales que no presentaron licencia de primer técnico, por lo que fue dirigido por el segundo, Pablo Carrillo, sucumbieron ante los valencianos, aunque empezaron ganando. Solo con dos minutos de juego, Nacho marcó para el UCAM. El Levante empató a los seis minutos y antes del descanso, los visitantes voltearon en el marcador y a falta de ocho minutos marcaron el tercero.

El Murcia Promises y el Roda de Castellón empataron a nada. No hubo goles y poco juego en el Campus de Espinardo.

Balón de oxigeno para el Real Murcia tras ganar a domicilio al Castellón. Buen partido del equipo de Sergio Campos, que defendió muy bien y aprovechó la ocasión que permitió a Mario marcar el gol del triunfo. El Real Murcia se queda a seis puntos del descenso.

Partido muy duro el que disputaron el Talavera y el Pinatar. El conjunto de Ramón Marín se adelantó a los cinco minutos por mediación de Esquerdo, pero acabó perdiendo y ya está a ocho de la salvación.