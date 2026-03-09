Fútbol
El Real Murcia respira al ganar en Castellón
El UCAM no puede con el Levante
La jornada 23 en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles ha dejdo un balance de una victoria, dos derrotas y un empate. El equipo murciano mejor clasificado es el UCAM, que no sorprendió al segundo clasificado, el Levante, en un partido disputado en Santiago el Mayor.
Los locales que no presentaron licencia de primer técnico, por lo que fue dirigido por el segundo, Pablo Carrillo, sucumbieron ante los valencianos, aunque empezaron ganando. Solo con dos minutos de juego, Nacho marcó para el UCAM. El Levante empató a los seis minutos y antes del descanso, los visitantes voltearon en el marcador y a falta de ocho minutos marcaron el tercero.
El Murcia Promises y el Roda de Castellón empataron a nada. No hubo goles y poco juego en el Campus de Espinardo.
Balón de oxigeno para el Real Murcia tras ganar a domicilio al Castellón. Buen partido del equipo de Sergio Campos, que defendió muy bien y aprovechó la ocasión que permitió a Mario marcar el gol del triunfo. El Real Murcia se queda a seis puntos del descenso.
Partido muy duro el que disputaron el Talavera y el Pinatar. El conjunto de Ramón Marín se adelantó a los cinco minutos por mediación de Esquerdo, pero acabó perdiendo y ya está a ocho de la salvación.
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- La Aemet advierte de 'lluvias e incertidumbre' justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado
- Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
- Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia
- Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'