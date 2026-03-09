Nueva Condomina, la tumba del Real Murcia en Primera RFEF

Cada verano, cuando el Real Murcia se prepara para iniciar una nueva aventura en Primera RFEF, se habla de que la gran asignatura del equipo grana será mejorar sus números como local. Pero si ya parecían insuficientes los 24 conseguidos por el conjunto dirigido por Mario Simón en el estreno en esta nueva tercera categoría (2022-2023), las cosas no han mejorado en los cursos siguientes. De hecho, en los tres proyectos liderados por Felipe Moreno, las estadísticas del Real Murcia en sus partidos como local son más propias de un equipo que pelea por no descender que las de un equipo que verano tras verano presume de querer ser campeón del grupo.

Este mismo curso, en el que realmente los murcianistas están en la cola de la tabla, cuando ya estamos llegando a la mitad de marzo, los aficionados del Real Murcia solo han podido celebrar cuatro victorias en su estadio, y para encontrar la última hay que remontarse a diciembre de 2025. Fue el día 21 de ese final de año cuando el equipo entonces dirigido por Adrián Colunga ganaba al Europa por 3-1. En lo que va de 2026 los seguidores murcianistas han tenido que conformarse con un mísero empate, porque los últimos tres partidos han acabado con derrota (Algeciras, FC Cartagena y Sanluqueño), la más dolorosa la encajada en el derbi, aunque no mucho más que la del pasado viernes, que provocó una gran bronca al final, con pitos y pañuelos dirigidos tanto al palco como al césped.

Y es que esta temporada, a diferencia de la anterior, los fracasos en casa no se tapan con victorias a domicilio. En este curso, en el que los granas ya llevan tres entrenadores, los números están siendo tan pobres, que el Real Murcia dormirá esta jornada en descenso, y estará obligado a ganar el miércoles su partido aplazado para poder salir de la zona roja. Porque los granas han entrado en la recta final de la competición en el Grupo II encadenando hasta ocho jornadas sin ganar, siendo incapaz de dar la cara tanto en su estadio como fuera de casa.

Ahora mismo, tras 26 jornadas disputadas -está pendiente de su encuentro frente al Marbella-, tiene 32 puntos, de los que solo 16 han sido conseguidos en Nueva Condomina. Los números del equipo grana como local son tan pobres, que ahora mismo solo el Marbella empeora las estadística murcianista en todo el grupo.

Pero lo peor de esos 16 puntos, después de 4 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, es que no difieren mucho de los registros cosechados en temporadas anteriores.

Porque con Fran Fernández, pese a que el equipo logró clasificarse para el play off gracias especialmente a sus brillantes resultados a domicilio, la trayectoria a estas alturas era idéntica -16 puntos-, mientras que en la 23-24 se superó la jornada 27 con 18 puntos en casa, aunque con un partido más. Da la casualidad que desde que el Real Murcia compite en Primera RFEF, los mejores números en Nueva Condomina los cosechó Mario Simón. En el proyecto más modesto, los granas llevaban a estas alturas 24 en su estadio, pero también es verdad que, el sprint final, coincidiendo con la llegada de Felipe Moreno al mando del club, fue decepcionante, lo que dejó al equipo sin el deseo de poder jugar el play off.

En total, en Primera RFEF, el Real Murcia ha jugado 71 partidos en casa -70 de liga y uno de play off-, y solo ha sido capaz de ganar 27 encuentros, empatando 23 y perdiendo hasta 21, o lo que es lo mismo, de todas sus comparecencias en Nueva Condomina, solo ha logrado el 38% de las victorias. Con Mario Simón se cerró la liga con 29 puntos en casa (7-8-4); en el curso que compartieron Munúa y Alfaro, el Real Murcia también se estancó en los 29 (8-5-6), mientras que en el Fran Fernández se lograron 30 (8-6-5).

Hasta en el play off

Además, en la pasada campaña, no hay que olvidar que el Real Murcia dijo adiós al play off al no ser capaz de ganar en casa al Nástic, cuando en el partido de vuelta había logrado un empate. Con todo a favor, los de Fran Fernández cayeron en NC por 0-1.