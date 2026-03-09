María Martínez repite triunfo en una Carrera de la Mujer de récord

Cuando Eulalia Cárceles Legaz cruzó la línea de meta pasadas las once y cuarto de la mañana, hacía una hora que María Martínez Alburquerque lo había hecho. Pero tanto la veterana participante como la joven corredora, acostumbrada a ganar carreras y que ya fue campeona de la Carrera de la Mujer en 2023, lo hicieron con una sonrisa por haber sido partícipes de una gran fiesta lúdico deportiva que este año ha batido varios récords. La edición donde más rápido se agotaron los dorsales, también fue la que registró más participantes entradas en meta, con más de 4.200.

La carrera, a su paso por la Avenida Pío Baroja. / Israel Sánchez

A María Martínez ya no le caben los trofeos en su casa. Esta murciana que en su juventud ya hizo historia al ser la primera atleta de la Región en ganar una medalla en un Campeonato de España de cross, en 2021, después de mantener durante años una intensa actividad deportiva, se saturó. Dejó el atletismo después de batir varios récords regionales. Muchos ojos se habían puesto sobre esta joven nacida en Murcia el 30 de enero de 2001. Estudió Medicina y en 2023 decidió regresar para imponerse en la octava edición de la Carrera de la Mujer. Entre la nómina de participantes, aparecía como una de las favoritas. Llegó a la cita en un gran estado de forma, como había demostrado en otras pruebas celebradas en los últimos meses. Pero no era la única que aspiraba a levantar la cinta de meta en primera posición. La competencia era importante, pero , a un ritmo de 3 minutos y 34 segundos el kilómetro, voló sobre el asfalto en una jornada nublada donde las mujeres pusieron la luz.

Así quedó la clasificación por tiempos de la carrera. / L. O.

Treinta y siete segundos después llegó la lorquina afincada en Murcia Marta Belmonte Molina, triunfadora en 2025, que acabó con un registro de 18:31. Después de ser madre y de superar una lesión que le tuvo varios meses apartada, recientemente volvió a competir con los colores del club Tritadem. Y pese al tiempo obligado de inactividad, Belmonte, de larga zancada, se subió una vez más al podio.

Una atleta que hasta la fecha no había inscrito su nombre en el palmarés de la prueba, la fuentealamera Carolina García Pérez, del CA Puerto de Torrevieja, concluyó en la tercera posición con 18:52, superando por un escaso margen de tiempo a Malú OrtizPan Moreno, otra corredora con muchas victorias en su palmarés. El top 10 lo completaron Sabina Rico, campeona de Europa Master, Gladys KiptooLucía IniestaAna Isabel FernándezAraceli Cánovas y María José Matencio. Ellas, en representación de decenas de mujeres llegadas desde todos los puntos de la Región, fueron las más veloces. Pero en la Carrera de la Mujer ganan todas, absolutamente todas las participantes.