Fútbol
El Lorca Deportiva renueva por una temporada más a Sebas López
El aguileño, que llegó el curso pasado al equipo, sella su continuidad
El Lorca Deportiva ha renovado a su entrenador, Sebas López, por una temporada más. El aguileño, que llegó el curso pasado al banquillo y logró el ascenso da Segunda RFEF, ha consolidado al equipo en la cuarta categoría del futbol español. Después de un inicio de campaña con malos resultados, recondujo la situación para situar a los blanquiazules en la séptima plaza del grupo IV, a solo dos puntos del play off.
El triunfo ante el Xerez Deportivo del pasado domingo ha puesto de nuevo al Lorca en disposición de jugar las eliminatorias por el ascenso. Para reforzar esa candidatura, tendrá que ganar este domingo, a partir de las seis de la tarde, al Estepona en el Artés Carrasco.
Sebastián López Gómez, nacido en Águilas el 14 de abril de 1975, se estrenó en los banquillos en el CD Vera para después dirigir al Sporting Aguileño, el Huércal Overa, el Águilas en dos etapas, el Pulpileño y, finalmente, el Lorca.
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- En directo: Tarazona-FC Cartagena
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Carrera de la mujer de Murcia: las mejores imágenes del recorrido, búscate en ellas
- Clasificación Carrera de la Mujer de Murcia 2026: búscate en el ránking
- Herida de un disparo una mujer en Abarán tras ser atacada por cuatro personas
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia