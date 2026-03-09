Íñigo Vélez, entrenador del FC Cartagena: “El equipo ha entendido muy bien el partido que íbamos a tener”

Íñigo Vélez se marchó de Tarazona con sensaciones positivas pese al empate sin goles. El técnico del Cartagena reconoció la dificultad del escenario y puso en valor la capacidad de su equipo para competir en un partido marcado por el juego directo y las segundas jugadas.

“Veníamos con la intención de ganar, pero sabíamos las estadísticas que tiene este equipo aquí. Es muy complicado ganar y al final te tienes que amoldar a ese contexto”, explicó el entrenador, que felicitó a sus futbolistas por la actitud mostrada durante todo el encuentro.

El técnico destacó especialmente la capacidad de su equipo para adaptarse a un partido muy distinto a lo que suele proponer el Cartagena. “Hay mucha segunda jugada, mucho duelo, mucho balón al área y hasta que no estás dentro no eres consciente de todo eso”, señaló. Aun así, considera que su equipo supo competir e incluso tuvo opciones para llevarse los tres puntos.

“Incluso sabiendo sufrir ese tipo de balones frontales, creo que hemos tenido ocasiones para ganar. No sé si hubiese sido justo, pero el equipo ha entendido perfectamente el partido que íbamos a tener”, afirmó.

Otro de los aspectos que quiso resaltar Vélez fue la solidez defensiva de su equipo, que sigue acumulando porterías a cero desde su llegada. “Portería a cero significa más posibilidades de ganar. Si defendemos bien, arriba tenemos mucha calidad y muchas variantes”, explicó.

Noticias relacionadas

El técnico también valoró la competencia dentro de la plantilla y la profundidad de su equipo, especialmente en la parcela ofensiva. “Tengo muchos jugadores que pueden jugar de inicio y también dar un gran rendimiento saliendo desde el banquillo. Eso es muy importante para mantener al equipo competitivo”, concluyó.