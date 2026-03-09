Esther y Susana, de Enjoy, ponen el ritmo con zumba a la Carrera de la Mujer

Susana García García, de 34 años, y Esther Iniesta Escudero, de 28, monitoras multicisciplinares de Enjoy, en el barrio del Infante de Murcia, fueron las encargadas por segundo año consecutivo de dirigir la masterclass de zumba que amenizó la Carrera de la Mujer. En dos sesiones, las jóvenes convirtieron las horas posteriores a la prueba en una gran fiesta donde continuó el ejercicio, en esta ocasión al ritmo de la música. Desde que abrió Enjoy hace tres años, Teresa Martínez, su directora, depositó toda su confianza en Susana y Esther, dos chicas que se pasean por el gimnasio siempre con una sonrisa. Ellas se encargan de dar clases de ciclo indoor, zumba, pilates, entrenamientos funcionales o body pump, entre otras actividades que ofrece una instalación con un amplio gimnasio y con dos piscinas, una climatizada y otra en su terraza, con la Catedral de fondo, donde también hay un solarium y pistas de pádel.

Antes de esas sesiones de zumba, tanto Esther como Susana colgaron el dorsal y salieron a correr por las calles de Murcia porque el gimnasio donde desarrollan su actividad laboral convirtió la Carrera de la Mujer en una gran fiesta colectiva. De hecho, reunió a unas cuarenta usuarias para participar como equipo.