Carrera de la Mujer 2026

Esther y Susana, de Enjoy, ponen el ritmo con zumba a la Carrera de la Mujer

Las jóvenes monitoras llenan el entorno del Puente de Hierro con su masterclass

Carrera de la Mujer de Murcia 2026: busca tu foto si disfrutaste de la sesión de zumba

Las mejores imágenes de la sesión de zumba en la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: búscate si participaste / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Susana García García, de 34 años, y Esther Iniesta Escudero, de 28, monitoras multicisciplinares de Enjoy, en el barrio del Infante de Murcia, fueron las encargadas por segundo año consecutivo de dirigir la masterclass de zumba que amenizó la Carrera de la Mujer. En dos sesiones, las jóvenes convirtieron las horas posteriores a la prueba en una gran fiesta donde continuó el ejercicio, en esta ocasión al ritmo de la música. Desde que abrió Enjoy hace tres años, Teresa Martínez, su directora, depositó toda su confianza en Susana y Esther, dos chicas que se pasean por el gimnasio siempre con una sonrisa. Ellas se encargan de dar clases de ciclo indoor, zumba, pilates, entrenamientos funcionales o body pump, entre otras actividades que ofrece una instalación con un amplio gimnasio y con dos piscinas, una climatizada y otra en su terraza, con la Catedral de fondo, donde también hay un solarium y pistas de pádel.

Antes de esas sesiones de zumba, tanto Esther como Susana colgaron el dorsal y salieron a correr por las calles de Murcia porque el gimnasio donde desarrollan su actividad laboral convirtió la Carrera de la Mujer en una gran fiesta colectiva. De hecho, reunió a unas cuarenta usuarias para participar como equipo.

