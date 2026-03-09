Carrera de la Mujer: premios por grupos y participante más veterana

Eran fácilmente reconocibles por su numerosa agrupación. En ocasiones, incluso portaban prendas distintivas que las hacían únicas, pero integrantes de un engranaje mayor. Eran las corredoras que salían a las calles de Murcia para exigir igualdad en grupo, con la fuerza de todas.

La Carrera de la Mujer es una prueba en la que poco importan las individualidades, aunque se reconocen los triunfos de aquellas atletas sobresalientes. La victoria es de todas y la competición más celebrada es aquella que premia a la asociación, empresa o centro deportivo que es capaz de aunar el mayor número de corredoras para una causa tan loable como lo es la reivindicación de los derechos de la mujer. Lejos de los cronómetros, la cantidad de esfuerzos es lo que premian los trofeos colectivos.

Fundown, recogiendo su premio / Francisco Penaranda Saura

El primer premio fue para la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia, Fundown, pionera en la promoción de la autonomía personal para personas con Síndrome de Down. Esta asociación sumó 123 participantes. Fundown recibió el premio al centro educativo más numeroso de manos de Josefina Fernández, directora ejecutiva adjunta de Inversus.

Hero, con su premio como empresa más numerosa / Francisco Penaranda Saura

La Asociación Deportiva El Castelar de Bullas fue la segunda agrupación más numerosa en la Carrera de la Mujer de Murcia 2026 con 96 corredoras y con ello el club deportivo con más participantes. Entregó el premio Encarna Ortiz Asensio, CEO de Vigilant.

Charo Cuadrado, recibiendo su trofeo como la más veterana de la Carrera de la Mujer / Francisco Penaranda Saura

Hero fue la empresa que más participantes aportó a la carrera, con hasta 93 mujeres que completaron la prueba. Recibieron su merecido premio de manos de Rebeca Ríos, vice-CEO de Vrio. El premio a la asociación de la mujer más numerosa fue para el Centro de la Mujer de Beniaján, con 50 corredoras. El premio lo otorgó Rosa Sánchez, responsable de comunicación de La Boca Te Lía; y Hopp Murcia fue el gimnasio con más participantes, con otras 40 corredoras. Este premio lo entregó la campeona de motociclismo Ana Carrasco.

El Gimnasio Hoop, recibiendo su premio como gimnasio o centro deportivo más numerosos / Francisco Penaranda Saura

Por último, Charo Cuadrado repitió como mujer más veterana en completar la carrera.