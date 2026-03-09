Carrera de la Mujer: líderes de todas las generaciones

Fue el colofón a la carrera, que no a la jornada. Entre música, emoción y vítores se elevaron María Martínez, Marta Belmonte y Carolina García, las tres primeras de la clasificación general. También lo fueron de la categoría sénior, recibiendo el trofeo de manos de Marisol Teruel, de CRC. Los premios junior fueron para Lola Sánchez, Paula Álvarez y Marta Rosique. Entregó María Arribas, de Juver.

Consulta la clasificación de la Carrera de la Mujer

Noticias relacionadas

En veteranas A destacaron Araceli Cánovas, Maria José Matencio y Alexandra Alina. Hizo entrega Beatriz Salazar, de Orenes. En veteranas B fueron Sabina Rico, Gladys Kiptoo y Ana Isabel Fernández con el premio de manos de Ángeles Fernández, del Colegio de Fisioterapeutas. En veteranas C lo hicieron Mar Gómez, María José Hernández y Arantxa Morales, galardonadas por Daniel Pérez, de Gougo. En veteranas D vencieron Iciar Argote, Conchi López y María Jesús Mérida, recibiendo el trofeo de Pablo Carceller, del C.C Thader. Por último, en veteranas E, Carmen López, Carmen Bonache y Angélica Romero recibieron su trofeo de África Flores Campillo, de Quirónsalud. n