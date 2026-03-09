Carrera de la Mujer 2026
Carrera de la Mujer: líderes de todas las generaciones
El podio eleva a las ganadoras de cada categoría ante el reconocimiento de su esfuerzo y superación
Fue el colofón a la carrera, que no a la jornada. Entre música, emoción y vítores se elevaron María Martínez, Marta Belmonte y Carolina García, las tres primeras de la clasificación general. También lo fueron de la categoría sénior, recibiendo el trofeo de manos de Marisol Teruel, de CRC. Los premios junior fueron para Lola Sánchez, Paula Álvarez y Marta Rosique. Entregó María Arribas, de Juver.
Consulta la clasificación de la Carrera de la Mujer
En veteranas A destacaron Araceli Cánovas, Maria José Matencio y Alexandra Alina. Hizo entrega Beatriz Salazar, de Orenes. En veteranas B fueron Sabina Rico, Gladys Kiptoo y Ana Isabel Fernández con el premio de manos de Ángeles Fernández, del Colegio de Fisioterapeutas. En veteranas C lo hicieron Mar Gómez, María José Hernández y Arantxa Morales, galardonadas por Daniel Pérez, de Gougo. En veteranas D vencieron Iciar Argote, Conchi López y María Jesús Mérida, recibiendo el trofeo de Pablo Carceller, del C.C Thader. Por último, en veteranas E, Carmen López, Carmen Bonache y Angélica Romero recibieron su trofeo de África Flores Campillo, de Quirónsalud. n
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- En directo: Tarazona-FC Cartagena
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Carrera de la mujer de Murcia: las mejores imágenes del recorrido, búscate en ellas
- Clasificación Carrera de la Mujer de Murcia 2026: búscate en el ránking
- Herida de un disparo una mujer en Abarán tras ser atacada por cuatro personas
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia