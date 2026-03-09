Carlos Alcaraz, en Indian Wells: dónde ver y a qué hora su segundo partido

Después de superar con solvencia al búlgaro Grigor Dimitrov en su estreno en segunda ronda de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, Carlos Alcaraz tiene un nuevo reto, superar al francés Arthur Rinderknech, número 28 del mundo, para seguir avanzando hacia el título de un torneo que ya tiene en dos ocasiones en su palmarés.

Los precedentes: un 5-0

El tenista murciano ya se ha enfrentado al galo en cinco ocasiones y en todas ellas ha salido triunfador. Alcaraz, que se mantiene invicto esta temporada después de ganar todos sus partidos en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, se enfrentó por primera vez a Rinderknech en el US Open de 2021. Después se midieron en Queen’s en 2023, para vivir dos duelos en 2026, de nuevo en la hierba londinense y en el US Open. La última vez fue hace tres semanas en Doha, donde el pupilo de Samuel López ganó en dos sets por 6-4 y 7-6.

La temporada 2026 de Rinderknech

Rinderknech comenzó el año en la United Cup, donde perdió con Wawrinka y ganó a Cobolli. En el Open de Australia cayó en primera ronda ante el húngaro Fabian Marozsan, para después ganar los dos duelos que disputó de la Copa Davis con Francia ante Eslovaquia. En el ATP 500 de Rotterdam se fue a casa a las primeras de cambio al perder con Stefanos Tsitsipas, lo mismo que le ocurrió en Doha, donde Alcaraz lo dejó fuera. En Dubai firmó su mejor resultado del año llegando a cuartos de final después de vengarse de Marozsan y ganar a Draper, pero Rublev le cortó el camino. Y en Indian Wells, donde estaba exento en primera ronda, ganó al argentino Juan Cerundolo para citarse en tercera con el murciano. Rinderknech, que no tiene ningún título ATP en su palmarés, presenta en 2026 un balance de 6 victorias y 5 derrotas esta temporada.

Dónde verlo y a qué hora

El partido comenzará no antes de las dos de la madrugada de este martes y se podrá ver por Movistar.