La Boca Te Lía consolida su liderazgo social como patrocinador de la XI Carrera de la Mujer de Murcia

La cadena de restauración murciana se unió a la gran cita del 8 de marzo, reafirmando su identidad ligada al deporte femenino y la gestión profesional liderada por mujeres.

Ayer, Murcia volvió a llenarse de energía y propósito con la celebración de la XI Carrera de la Mujer, organizada por La Opinión de Murcia. En esta edición, La Boca Te Lía asumió un papel protagonista como patrocinador plata, consolidando un compromiso que no es circunstancial, sino que forma parte del ADN de la compañía desde su fundación en la Región.

Para la empresa de restauración, participar en esta jornada trasciende el patrocinio deportivo convencional; es una declaración de coherencia con su realidad interna y su apoyo histórico al talento femenino. En un sector tan competitivo como la hostelería, La Boca Te Lía ha sabido evolucionar apoyándose en una estructura donde la igualdad no es un objetivo lejano, sino un hecho constatado en su organigrama diario

Liderazgo femenino: la realidad de La Boca Te Lía

En La Boca Te Lía, las mujeres ocupan puestos de alta responsabilidad, lideran restaurantes, coordinan equipos transversales y gestionan operaciones críticas de la compañía. Su profesionalidad, visión estratégica y capacidad técnica son los motores que definen el carácter de la marca. No se trata de una presencia testimonial, sino de una fuerza que construye relaciones sólidas con clientes y proveedores.

María Beato, directora de Recursos Humanos de La Boca Te Lía, destaca la importancia de esta estructura profesional: "No hablamos de una colaboración puntual, sino de una coherencia absoluta con nuestra realidad diaria. En nuestra organización, las mujeres impulsan proyectos de gran envergadura y sostienen equipos de alto rendimiento en todos los niveles. Participar en la Carrera de la Mujer el 8 de marzo fue, ante todo, un acto de respeto y reconocimiento al esfuerzo y al talento que ya lidera nuestra casa".

La filosofía de la empresa conecta de forma natural con el espíritu de esta carrera, donde cada paso individual forma parte de una fuerza compartida. Esta visión colectiva del trabajo es la que ha permitido a la cadena crecer y posicionarse como un referente en el sector servicios murciano.

Un compromiso forjado en el deporte: el club de fútbol sala femenino

La elección de este evento como plataforma de patrocinio es una extensión natural de la identidad de la empresa. La Boca Te Lía se apoya tradicionalmente en los valores deportivos como herramienta de cohesión, disciplina y superación personal. Esta filosofía se materializa de forma ejemplar en su apuesta por el deporte de base y de élite a través de su propio club de fútbol sala femenino.

Contar con una estructura deportiva propia permite a la empresa entender la Carrera de la Mujer como un evento excelente y necesario. La resiliencia, la estrategia y el espíritu de equipo que se viven cada fin de semana en las pistas de fútbol sala son los mismos valores que se respiraron en las calles de Murcia durante el recorrido. La empresa entiende que el deporte es el mejor vehículo para derribar barreras y fomentar hábitos de vida saludables, especialmente entre las mujeres que compaginan sus metas profesionales con sus desafíos personales.

Presencia activa y cercanía en el recorrido

Como patrocinador, la implicación de la marca fue tangible y directa durante toda la jornada. La Boca Te Lía contó con un espacio propio en la zona mixta, diseñado como un punto de encuentro dinámico y alineado con su identidad: un lugar donde compartir la experiencia, intercambiar impresiones y celebrar la jornada junto a la ciudadanía. Estar allí significó implicarse de lleno en el ambiente festivo y reivindicativo de la ciudad en un día tan señalado.

Además, la aportación de la empresa llegó a cada una de las miles de participantes a través de la bolsa de la corredora, que incluyó un detalle exclusivo pensado para acompañar esa preparación previa que forma parte de la emoción del evento. Cada dorsal, cada camiseta y cada gesto previo a la salida formaron parte de una experiencia que trascendió lo estrictamente deportivo para convertirse en un hito social.

Cultura interna y pertenencia

La implicación de la compañía también se trasladó directamente al asfalto. Profesionales de distintos equipos y restaurantes de La Boca Te Lía se unieron al recorrido oficial, reforzando el sentimiento de pertenencia y la importancia de compartir retos fuera del entorno laboral habitual. Para la organización, cuando los equipos comparten experiencias fuera de la rutina, se fortalecen los vínculos y se consolida una cultura interna sana y motivada.

La Boca Te Lía mantiene un vínculo inquebrantable con Murcia y su entorno. Como empresa, asume la responsabilidad ética de implicarse en iniciativas que generan un impacto positivo real y fortalecen el tejido social de la comunidad. En paralelo a su crecimiento, la compañía continúa ampliando sus equipos y reforzando su apuesta por el talento y el liderazgo profesional en todos los niveles de la organización.

Con esta alianza, La Boca Te Lía reafirma su voluntad de seguir construyendo desde la colaboración, convencida de que el éxito de una empresa depende de su capacidad para valorar el talento sin etiquetas y de su compromiso con los valores que hacen avanzar a la región.