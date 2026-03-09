Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Se aprieta la cabeza en Preferente, pero el San Javier no cede

Triunfo del cuadro marmenorense en El Algar

El Lumbreras celebra una de las victorias

El Lumbreras celebra una de las victorias / Prensa Lumbreras

Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

La jornada 25 en el grupo único de la Preferente Autonómica no ha deparado sorpresas. Han ganado los que tenían que ganar y eso supone que la cabeza se haya apretado aún más. El líder no cede. El San Javier ganó en el campo Sánchez Luengo al Algar. Los goles de Moha en los minutos 22 y 55 dieron la victoria a los de casa. El Bullas, que se ha colado en la segunda posición, ganó al Lorquí. Valieron los goles de Montoya en la primera parte y Vacas en la segunda.

El Alcantarilla no dio opciones al Algezares. Los goles fueron obra de Minguela, Antolinos y Sergio. El Calasparra de Rafa Muñoz derrotó al Abarán con goles de Jiménez y Falcón. Los Garres solo sacó un punto ante el Lorca Deportiva. Ninguno mereció más.

El Lumbreras derrotó al Bullense y se mete en play off de ascenso. Amine marcó los dos primeros goles para los de casa. El primero de penalti pasaba la media hora de juego. Acortó Puerta a falta de tres minutos para el final, pero sentenció Josevi en el descuento.

Archena y Alhama se repartieron los puntos. Empezó marcando Ros para los de casa. Lora empató a falta de ocho minutos, Ibrahim volteó el marcador dos minutos después, pero en el descuento empató Saorín.

El Ciudad de Murcia se da un respiro al ganar en el campo del Raal.

