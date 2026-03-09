Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Las imágenes del Real Murcia - Sanluqueño

Las imágenes del Real Murcia - Sanluqueño / Israel Sánchez

Dioni García

Comienza una nueva semana donde tendrá gran protagonismo Carlos Alcaraz, que está participando en Indian Wells. También se celebra el partido de ida de la Champions y también en fútbol, el Real Murcia tiene doble compromiso, ya que el miércoles recibe al Marbella y el domingo visita al Hércules. El FC Cartagena, por su parte, recibe el sábado la visita Teruel. En baloncesto, el UCAM Murcia inicia los cuartos de final de la FIBA Europe Cup en Italia el miércoles y el sábado recibirá la visitra del Gran Canaria.

Lunes, 9 de marzo

FÚTBOL: Primera División

Espanyol-Real Oviedo (Movistar) 21:00

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Tercera ronda (Movistar) 20:00

CICLISMO: París-Niza

Hasta el domingo (Teledeporte) 15:15

Martes, 10 de marzo

FÚTBOL: Champions

Atlético-Tottenham (Movistar) 21:00

Newcastle-Barcelona (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Primera FEB

Obradoiro-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:00

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Octavos de final (Movistar) 20:00

Carlos Alcaraz en Indian Wells.

Carlos Alcaraz en Indian Wells. / X

Miércoles, 11 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Marbella (LaLiga+/M+) 19:00

Champions

Real Madrid-Manchester City (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Fiba Europe Cup

Reggiana-UCAM Murcia (Popular) 20:00

Premundial femenino

España-Nueva Zelanda (Teledeporte) 18:00

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Octavos de final (Movistar) 20:00

Jueves, 12 de marzo

FÚTBOL: Europa League

Panathinaikos-Real Betis (Movistar) 18:45

Celta-O. Lyonnais (Movistar) 21:00

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Cuartos de final (Movistar) 20:00

BALONCESTO: Premundial femenino

Senegal-España (Teledeporte) 18:00

Euroliga

Dubai-Baskonia (Movistar) 18:00

Real Madrid-Valencia (Movistar) 20:45

Viernes, 13 de marzo

FÚTBOL: Primera División

Alavés-Villarreal (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo Murcia-O Parrulo (LaLiga+) 19:15

BALONCESTO: Euroliga

Barça-Hapoel (Movistar) 20:30

Sábado, 14 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Teruel (La 7/LaLiga+) 18:30

Segunda RFEF

Extremadura-Águilas 18:00

Primera División

Girona-Athletic (Teledeporte) 14:00

Atlético de Madrid-Getafe (Movistar) 16:15

Real Oviedo-Valencia (DAZN) 18:30

Real Madrid-Elche (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Gran Canaria (DAZN) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Albacete 19:30

FUTBOL SALA: Primera División

Barça-Jimbee Cartagena (Teledeporte) 12:00

Segunda División

Levante-Zambú Pinatar 18:30

Las imágenes del Jimbee Cartagena - Kairat

Las imágenes del Jimbee Cartagena - Kairat / Iván Urquízar

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Primera semifinal (Movistar) 21:00

Segunda semifinal (Movistar) 23:30

Domingo, 15 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Hércules-Real Murcia (La 7/LaLiga+/M+) 18:15

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Linares 12:00

La Unión-Minera 12:30

Real Jaén-Yeclano 17:30

Lorca Deportiva-Estepona 18:00

Liga F

Alhama ElPozo-Sevilla (DAZN) 12:00

Primera División

Mallorca-Espanyol (Movistar) 14:00

Barcelona-Sevilla (DAZN) 16:15

Real Betis-Celta (Movistar) 18:30

Real Sociedad-Osasuna (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Primera FEB

Caesa Cartagena-Melilla (LaLiga+) 12:00

Premundial femenino

España-Puerto Rico (Teledeporte) 01:00

Italia-España (Teledeporte) 21:00

TENIS: Masters 1000 Indian Wells

Final (Movistar) 22:00

FÓRMULA 1: Gran Premio de China

Carrera (DAZN) 08:00

