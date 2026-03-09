Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una nueva semana donde tendrá gran protagonismo Carlos Alcaraz, que está participando en Indian Wells. También se celebra el partido de ida de la Champions y también en fútbol, el Real Murcia tiene doble compromiso, ya que el miércoles recibe al Marbella y el domingo visita al Hércules. El FC Cartagena, por su parte, recibe el sábado la visita Teruel. En baloncesto, el UCAM Murcia inicia los cuartos de final de la FIBA Europe Cup en Italia el miércoles y el sábado recibirá la visitra del Gran Canaria.
Lunes, 9 de marzo
FÚTBOL: Primera División
Espanyol-Real Oviedo (Movistar) 21:00
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Tercera ronda (Movistar) 20:00
CICLISMO: París-Niza
Hasta el domingo (Teledeporte) 15:15
Martes, 10 de marzo
FÚTBOL: Champions
Atlético-Tottenham (Movistar) 21:00
Newcastle-Barcelona (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Primera FEB
Obradoiro-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:00
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Octavos de final (Movistar) 20:00
Miércoles, 11 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Marbella (LaLiga+/M+) 19:00
Champions
Real Madrid-Manchester City (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Fiba Europe Cup
Reggiana-UCAM Murcia (Popular) 20:00
Premundial femenino
España-Nueva Zelanda (Teledeporte) 18:00
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Octavos de final (Movistar) 20:00
Jueves, 12 de marzo
FÚTBOL: Europa League
Panathinaikos-Real Betis (Movistar) 18:45
Celta-O. Lyonnais (Movistar) 21:00
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Cuartos de final (Movistar) 20:00
BALONCESTO: Premundial femenino
Senegal-España (Teledeporte) 18:00
Euroliga
Dubai-Baskonia (Movistar) 18:00
Real Madrid-Valencia (Movistar) 20:45
Viernes, 13 de marzo
FÚTBOL: Primera División
Alavés-Villarreal (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo Murcia-O Parrulo (LaLiga+) 19:15
BALONCESTO: Euroliga
Barça-Hapoel (Movistar) 20:30
Sábado, 14 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Teruel (La 7/LaLiga+) 18:30
Segunda RFEF
Extremadura-Águilas 18:00
Primera División
Girona-Athletic (Teledeporte) 14:00
Atlético de Madrid-Getafe (Movistar) 16:15
Real Oviedo-Valencia (DAZN) 18:30
Real Madrid-Elche (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Gran Canaria (DAZN) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Albacete 19:30
FUTBOL SALA: Primera División
Barça-Jimbee Cartagena (Teledeporte) 12:00
Segunda División
Levante-Zambú Pinatar 18:30
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Primera semifinal (Movistar) 21:00
Segunda semifinal (Movistar) 23:30
Domingo, 15 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Hércules-Real Murcia (La 7/LaLiga+/M+) 18:15
Segunda RFEF
UCAM Murcia-Linares 12:00
La Unión-Minera 12:30
Real Jaén-Yeclano 17:30
Lorca Deportiva-Estepona 18:00
Liga F
Alhama ElPozo-Sevilla (DAZN) 12:00
Primera División
Mallorca-Espanyol (Movistar) 14:00
Barcelona-Sevilla (DAZN) 16:15
Real Betis-Celta (Movistar) 18:30
Real Sociedad-Osasuna (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Primera FEB
Caesa Cartagena-Melilla (LaLiga+) 12:00
Premundial femenino
España-Puerto Rico (Teledeporte) 01:00
Italia-España (Teledeporte) 21:00
TENIS: Masters 1000 Indian Wells
Final (Movistar) 22:00
FÓRMULA 1: Gran Premio de China
Carrera (DAZN) 08:00
