Yeclano y UCAM Murcia se perdonan la vida mutuamente

Partido entretenido el que disputaron en La Constitución el Yeclano y el UCAM, con un equipo local voluntarioso pero con serias lagunas en defensa, y un cuadro visitante muy compacto que interpretó bien casi todas las fases del encuentro.

El choque comenzaba con un tempranero córner azulgrana y un centro de Borao que fueron fácilmente reducidos por la defensa universitaria. El Yeclano quería dar continuidad a la buena imagen de la primera parte de Xerez y el UCAM mejorar sus versiones lejos de La Condomina, y ambos tuvieron sensación de progreso. Eso sí, los locales deben mirarse los fallos groseros en defensa, y los visitantes calibrar el punto de mira. Porque a los nueve minutos el partido pudo quebrarse por un balón directo del UCAM a Dani Aquino a la espalda de una pasiva defensa que finalmente desbarató Borja con una magnífica parada.

Se sucedieron entonces llegadas por banda del Yeclano que no terminaban de tener ni el último pase ni la mordiente suficiente para sorprender. En una de ellas, Ot pidió penalti por un agarrón excesivo de Javi Ramírez dentro del área. El Yeclano lo intentaba pero el UCAM se mantenía compacto e impasible hasta que, a partir de la media hora, apretó. Ale Marín avisaba con un disparo alto que pretendía hacer cosas relevantes, y sería derribado absurdamente por Josema en la siguiente acción una vez que había perdido la posición casi en la línea de fondo. Penalti tan claro como innecesario que Urcelay se encargó de materializar por el centro.

Yeclano - UCAM / L.O.

Antes del descanso, el Yeclano dio un arreón y Unai Rementería remató cruzado por poco la mejor bola local de la primera parte.

Tras el paso por vestuarios, el UCAM salió con las ideas claras y el Yeclano con la contrariedad de saberse poco dado a las remontadas. Pero esta vez cambió la flechita y, tras un par de intentos de Nani y Borao, Unai Rementería consiguió el golazo de la jornada con un giro talentoso y un disparo cerca del pico del área que le quitó las telarañas a la escuadra larga.

El partido se puso bonito. La lluvia le puso épica. Y el triunfo se lo pudo llevar cualquiera. Pero ambos conjuntos se perdonaron la vida en estos tiempos de guerra pese a las clamorosas acciones. Alvarito emuló a Maradona, pero despejó Borja. Un Aquino irreconocible volvió a desaprovechar otra con todo a su favor. Antonio Fernández la cruzó cuando Ackerman le había dejado despejado el palo corto. Pedro Melli se redimió de sus pecados salvando bajo palos un remate a gol de Mizziani. Alvarito lanzó fuera por poco, ya jugando su equipo con diez por la expulsión de José Ruiz. Y en el descuento, Antonio Fernández tiró arriba estando en el área pequeña. El choque terminaba con el 1-1.