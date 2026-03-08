El UCAM Murcia regresa al Roig Arena para seguir danzando entre dragones

El UCAM Murcia CB firmó una primera parte de la temporada de ensueño. Firmó la mejor primera vuelta de su historia y le catapultó hacia la Copa del Rey más multitudinaria que se ha celebrado. Allí, en el majestuoso Roig Arena, demostró haber dado un paso más en su proyecto. Y ahora, en el mismo escenario donde alcanzó ese sueño inimaginable, el conjunto universitario quiere seguir danzando entre los equipos más poderosos de la competición.

Porque el conjunto universitario retoma esta tarde (17.00 horas, DAZN) la rutina en una Liga Endesa que dejó pausada durante un par de semanas tras firmar tres victorias en tres partidos en el inicio de la segunda vuelta. Este UCAM Murcia iba lanzado hacia lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa, pero ante el Valencia Basket deberá demostrar que no ha perdido fuelle tras el parón por las Ventanas FIBA.

El reto es mayúsculo: asaltar el Roig Arena, un pabellón que solo el Unicaja ha logrado conquistar en la fase regular de la ACB. Pero es que, de ser así, el UCAM Murcia haría aún más increíble la temporada histórica que está firmando. Porque una victoria en casa del Valencia Basket supondría alcanzar la segunda plaza de la clasificación, al superar por segunda vez al equipo taronja en lo que va de curso, tras su victoria en el Palacio de los Deportes, y adelantarle en caso de empate a triunfos.

Dylan Ennis se lamenta de una jugada durante su enfrentamiento con el FC Barcelona en la Copa del Rey de Baloncesto. / Francisco Calabuig

No obstante, moverse en el territorio de los equipos más poderosos de la ACB no será una tarea sencilla. Porque los de Pedro Martínez son uno de los conjuntos más en forma de la Liga Endesa, y el mayor ejemplo de ello es que lideran las estadísticas de valoración, puntos, rebotes y asistencias tras 20 jornadas disputadas.

Además, a diferencia del UCAM Murcia, el Valencia Basket no ha sufrido un parón tan drástico, puesto que se ha enfrentado estos días al Baskonia y al Zalgiris Kaunas, del exuniversitario Dustin Sleva, en la Euroliga. Dos partidos en los que ha logrado dos victorias para dejar atrás el cruel desenlace de la semifinal de Copa ante el Real Madrid.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, antes de un partido esta temporada en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Los de Sito Alonso, que no han vuelto al ruedo desde su derrota ante el Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey, intentarán que existan pocas alteraciones en su dinámica. Cuentan con el bagaje de que conocen al dedillo el Roig Arena, aunque ahora sea para medirse al equipo local, y Sito Alonso podrá contar con todos sus efectivos, al igual que un Valencia Basket que también ha recuperado al escolta Kameron Taylor, que arrastraba molestias en el tobillo.

Con apoyo en la grada

«Que podamos colocarnos segundos a estas alturas de la temporada me parece increíble. El orgullo que tengo de poder disputar este partido y que la afición piense que podemos llevarnos la victoria es indescriptible», explicó Sito Alonso en la previa del encuentro. Y es que el UCAM Murcia también estará respaldado por su afición en el Roig Arena, ya que los abonados agotaron en una hora y media el cupo de entradas y desplazamiento que el club puso a la venta. Además, varios seguidores viajarán por su cuenta a Valencia para apoyar al equipo desde la grada.