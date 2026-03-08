María Martínez reivindica a las mujeres con la victoria

María Martínez Alburquerque ha sido la ganadora de la undécima Carrera de la Mujer, que se ha celebrado este domingo 8 de marzo en las calles de Murcia con 5.000 participantes. La murciana ha parado el crono en 17:53. La segunda posición ha sido para Marta Belmonte con un tiempo de 18:30 y Carolina García ha completado el podio con un tiempo final de 18:52.

La organización ha corrido a cargo del Diario La Opinión en colaboración con las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. La dirección deportiva ha llegado de la mano de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

La piloto de motociclismo doble campeona del mundo, Ana Carrasco, ha dado el pistoletazo de salida a una prueba que agotó los dorsales en tiempo récord. En ese momento han comenzado cinco kilómetros que cada participante ha realizado a su ritmo. Unas lo han hecho para llevarse la gloria no solo de alcanzar la meta, sino también de llevarse los premios, como los sets de Alma Secret para las ganadoras de cada categorías y las segundas y terceras clasificadas.

Iván Urquízar

Los primeros metros han transcurrido por la Avenida Teniente Flomesta hasta llegar al Puente del Hospistal Reina Sofía, donde se ha girado a la derecha para después tomar a la izquierda para afrontar la Avenida Infante Juan Manuel hasta su final. Tras regresar por el carril contrario, la marcha ha seguido por la Avenida Pío Baroja, donde las participantes se han encontrado el punto de animación del club Comemillas con el DJ Antonio Capel.

Tras llegar hasta la altura del polideportivo Infante, la carrera ha regresado por el carril contrario hasta la altura de la Avenida San Juan de la Cruz para girar entonces a la izquierda. Al final de la misma se han adentrado las participantes en la calle Juan Ramón Jiménez, para regresar por Santa Joaquina de Vedruna. Al llegar al colegio Carmelitas, se seguirá a la derecha para pasar por el lateral del gimnasio Enjoy y llegar de nuevo hasta la altura de San Juan de la Cruz y llegar de nuevo a la Avenida Infante Juan Manuel para continuar por la Avenida Río Segura y cruzar el Puente Miguel Caballero. Tras el mismo, han encarado la recta de meta.

Tras la prueba, las participantes están disfrutando del hospitality y han podido bailar zumba al ritmo de Esther y Susana, monitoras del Gimnasio Enjoy. Tras la entrega de premios también llega la carrera infantil, que por segundo año se celebra y también ha agotado los dorsales.

La participación de colectivos de la Región ha crecido como la espuma en los últimos años en la Carrera de la Mujer de Murcia, que este domingo 8 de marzo celebrará su undécima edición con salida y meta en la Convalecencia, en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja y el Puente de Hierro.

La cita también se ha convertido en un encuentro para diferentes colectivos. Fundown se lleva en esta ocasión la medalla de oro, puesto que 123 mujeres, entre usuarias, técnicos y familiares, se han puesto la camiseta y el dorsal. Desde Bullas ha llegado un año más la Asociación Deportiva El Castellar, con 96 participantes. También destaca la presencia de empleadas de la empresa Hero, con 89 mujeres, o del Colegio de Fisioterapeutas de Murcia, con 87.

El gimnasio Hopp, con 85 participantes, también se ha volcado con la prueba, como Enjoy Murcia, con 41 dorsales entre profesionales y usuarias. Entre los Centros de la Mujer destacan los de Beniaján, con 50, Casillas, con 32, y Vistalegre, con 27, así como la Asociación de Amas de Casa de la Villa de Fuente Álamo.

Empresas como Grupo Huertas, con 42, Frutas Poveda (25), Grupo Orenes (25) también aparecen entre las que más participantes han aportado. Pero hay muchos más como Asociación Columbares, Comemillas Running, Banco Sabadell, Quirón Salud, Emuasa, Tortugas Team de Blanca, Centro Penitenciario Murcia II de Campos del Río, Vrio, Los Tractores del Pilar de la Horadada, Limcamar, Inversus, Colegio Monte Miravete, Colegio Montepinar, Asociación Equidades, Juver, Aspaym Murcia, Colegio Fuenteblanca, Thader, La Boca Te Lía, Alma Secret, ElPozo, Baeza Strength, Escuela Infantil Colorines, Hospital Reina Sofía, Estrella Levante, Fundación Primafío, Disfrimur, Aromais, Eleven Club, Tahe, Simplemente Runners, Colabora Mujer, CRC, Vigilant, Pan Moreno, Liceo Francés, Colegio Fuenteblanca, Octupus, Nutrimur y Mastrigo, entre otros.