El Lorca Deportiva tira de épica para ganar con un gol de Naranjo

El Lorca Deportiva se quedó con los tres puntos al vencer por la mínima al Xerez Deportivo, 1-0, en un partido donde los locales jugaron con diez jugadores durante mas de una hora por una expulsión rigurosa de Willy. Cuando peor lo estaba pasando, cuando el equipo jerezano estaba volcado sobre la meta de un seguro Fran Árbol, cuando el punto parecía ser bueno por las circunstancias, apareció la única acción ofensiva del segundo tiempo, culminada por Naranjo. Increíble pero cierto. El Lorca ganó apelando a la épica y los tres puntos le permiten seguir soñando con meterse en el play off.

En la jugada del gol, Controló Williams, salió en velocidad, cedió a Naranjo y este, de gran disparo batió a Bloch que era el primer balón que tocó; para recogerlo del fondo de su portería. Séptimo gol del delantero granadino local. Hombrada del Lorca quien a la épica, se puso por delante en el marcador.

El Xerez Deportivo no lo podía creer. El movimiento de fichas introducido por Sebas López surtió efecto ganando una hipotética partida de ajedrez, aunque con una pieza menos que el rival.

Los seis minutos que el colegiado añadió al partido se hicieron eternos. El Xerez Deportivo, a lo suyo. Volcado sobre la portería local, muchos balones al área, pero allí entre la defensa y la seguridad defensiva de Fran Árbol, hicieron que la victoria se quedara en casa.