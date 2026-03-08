Liga Endesa: Valencia Basket - UCAM Murcia, en directo

En directo: Valencia Basket-UCAM Murcia (17.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Le costó coger temperatura a un UCAM Murcia irreconible en defensa y poco engrasado en su vuelta a la competición. Y es que el Valencia Basket fue un vendaval en unos primeros minutos que rompió el partido desde el triple. Tuvo que pararlo muy pronto Sito Alonso con tiempo muerto, tras el 6-0 de parcial, pero no surtió demasiado efecto. El equipo taronja, que es el que más lanzamientos de tres ejecuta por encuentro de toda la ACB, consiguió tomar ventaja al anotar dos más. De hecho, todos los jugadores del Valencia, a excepción de Montero, anotaron un triple en los tres primeros minutos. Mismo tiempo que duró el quinteto universitario en pista, porque Sito Alonso decidió cambiarlo por completo (14-2). Así, con Radebaugh y Cate como jugadores más acertados en el plano ofensivo, el UCAM trató de reaccionar y frenar a un rival mucho más entonado (23-12). También se sumó un acertado Kelan Martin, pero el intercambio de canastas no era suficiente para tratar de recuperar terreno en el primer cuarto (30-19).

Segundo cuarto

Continuó con su apuesta por la defensa en zona Sito Alonso en el inicio del segundo capítulo del encuentro, donde la mala noticia también fueron las dos personales de Devontae Cacok y Kelan Martin, unido al notable dominio del rebote por parte del Valencia Basket. Aún así, un triple de Ennis permitió al UCAM situarse a diez puntos de su rival (34-24). Sin embargo, poco duró ese paso adelante al neutralizar este lanzamiento de tres Montero y cometer Cacok su tercera falta a seis minutos para el descanso (39-24). Le costaba demasiado generar al UCAM en ataque y eso lo comenzó a pagar bien caro en la recta final de la primera parte. Intentó cambiar el guion Sito Alonso primero con la entrada de Diagne, y después con la de Falk, y así emergió en el partido un DeJulius que consiguió sacar petróleo con sus acciones (45-30). Intentó pegar un último arreón el equipo unvierstario durante estos minutos, pero no consiguió frenar al Valencia en defensa al estar en bonus y mandarle al tiro libre (50-35). Se mantuvo el intercambio de canastas en este tramo y el UCAM llegó al descanso con una desventaja de 16 puntos (55-39).

Tercer cuarto

El UCAM Murcia cambió su cara en el inicio de una segunda mitad en la que llegó a situarse otra vez a diez puntos de diferencia (57-47). Y es que el equipo universitario logró estar mucho más entonado y agresivo en defensa, pudiendo correr en ocasiones y llevar el ritmo del encuentro. Sin embargo, eso también supuso algún daño colateral uque comenzó arrastrar, puesto que entró rápidamente en bonus y jugadores importantes para este modelo, como Raieste, se veían cargados de falta al cometer su cuarta. Pudo apretar otra vez el Valencia Basket, y lo hizo para conservar su cómoda ventaja al ritmo de un Jean Montero con 9 puntos en este tramo y 20 en su casillero global, que obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto (69-51). No pudo variar el guion, puesto que una vez alcanzado el ecuadro de este periodo, el equipo taronja ya contaba con 20 puntos de ventaja (74-54). Un triple de Moore permitió redondear el festival anotador de los locales y el partido se terminó por romper de manera definitiva. Era imposible hacerle frente al 55% de acierto desde el triple que mantuvo el Valencia Basket y la lucha por el 'basketaverage' se antojaba también muy complicada (90-62).