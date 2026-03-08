El UCAM Murcia sigue de parón en Valencia

La vuelta a la rutina no le ha podido sentar peor a un UCAM Murcia CB irreconocible en el Roig Arena desde el primer minuto (110-84). Y es que el primer partido tras la disputa de la Copa del Rey y el parón por las Ventanas FIBA trajo la versión menos engrasada de un conjunto universitario que se quedó muy lejos de su habitual puesta en escena y carácter competitivo.

Cierto es que el vendaval ofensivo del Valencia Basket en el primer cuarto, con un excelso acierto desde el triple, condicionó el resto de un encuentro en el que los universitarios tuvieron que ir siempre a remolque. Intentaron cambiar la dinámica en varias ocasiones, reduciendo la ventaja hasta los diez puntos en varios tramos del partido, pero no fueron capaces de bajar de los dobles dígitos en ningún momento y acabaron perdiendo también el 'basketaverage' tras su victoria de la primera vuelta en el Palacio.

Desconocido en defensa y condicionado en ataque por las urgencias en el marcador, así fue el juego del UCAM Murcia durante los 40 minutos en un Roig Arena en el que estuvo acompañado por decenas de seguidores que se desplazaron a la capital del Turia para apoyar a los suyos en el regreso a la competición.

Acabó pagando el UCAM la inactividad de estos días ante un Valencia Basket que le pasó por encima y que apenas vio modificada su rutina, al disputar estas dos semanas dos jornadas de la Euroliga frente al Baskonia y el Zalgiris Kaunas. Al ritmo de Jean Montero, con 23 puntos y 6 asistencias, el equipo taronja firmó una buena actuación coral en la parcela ofensiva ante un cuadro murciano que al su gestión con las faltas, debido a la superioridad de su rival que se sumó a varios desajustes, también le acabó pasando factura para intentar cualquier tipo de remontada.

Dylan Ennis y Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante el partido en Valencia. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

De hecho, el 55% de acierto que mantuvo el equipo de Pedro Martínez durante prácticamente la totalidad del encuentro, provocó que a mediados del tercer cuarto se rompiera el partido definitivamente ante un UCAM inoperante en ataque, sin control del rebote y sin capacidad para correr, por lo que estaba completamente manitado ante uno de los rivales más en forma del momento de la Liga Endesa.

Los de Sito Alonso viajarán ahora para Italia, donde este miércoles se enfrentarán al Pallacanestro Reggiana del exjugador universitario Troy Caupain, en el duelo de ida de cuartos de final de la FIBA Europe Cup, y el sábado recibirán al Dreamland Gran Canaria en el Palacio en la ACB.

Un inicio marcado por el triple

Le costó coger temperatura a un UCAM Murcia irreconible en defensa y poco engrasado en su vuelta a la competición. Y es que el Valencia Basket fue un vendaval en unos primeros minutos que rompió el partido desde el triple. Tuvo que pararlo muy pronto Sito Alonso con tiempo muerto, tras el 6-0 de parcial, pero no surtió demasiado efecto. El equipo taronja, que es el que más lanzamientos de tres ejecuta por encuentro de toda la ACB, consiguió tomar ventaja al anotar dos más. De hecho, todos los jugadores del Valencia, a excepción de Montero, anotaron un triple en los tres primeros minutos. Mismo tiempo que duró el quinteto universitario en pista, porque Sito Alonso decidió cambiarlo por completo (14-2). Así, con Radebaugh y Cate como jugadores más acertados en el plano ofensivo, el UCAM trató de reaccionar y frenar a un rival mucho más entonado (23-12). También se sumó un acertado Kelan Martin, pero el intercambio de canastas no era suficiente para tratar de recuperar terreno en el primer cuarto (30-19).

Los jugadores del UCAM Murcia y Valencia Basket durante el encuentro. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Leve mejoría

Continuó con su apuesta por la defensa en zona Sito Alonso en el inicio del segundo capítulo del encuentro, donde la mala noticia también fueron las dos personales de Devontae Cacok y Kelan Martin, unido al notable dominio del rebote por parte del Valencia Basket. Aún así, un triple de Ennis permitió al UCAM situarse a diez puntos de su rival (34-24). Sin embargo, poco duró ese paso adelante al neutralizar este lanzamiento de tres Montero y cometer Cacok su tercera falta a seis minutos para el descanso (39-24). Le costaba demasiado generar al UCAM en ataque y eso lo comenzó a pagar bien caro en la recta final de la primera parte. Intentó cambiar el guion Sito Alonso primero con la entrada de Diagne, y después con la de Falk, y así emergió en el partido un DeJulius que consiguió sacar petróleo con sus acciones (45-30). Intentó pegar un último arreón el equipo unvierstario durante estos minutos, pero no consiguió frenar al Valencia en defensa al estar en bonus y mandarle al tiro libre (50-35). Se mantuvo el intercambio de canastas en este tramo y el UCAM llegó al descanso con una desventaja de 16 puntos (55-39).

El UCAM trata de voltear el guion

El UCAM Murcia cambió su cara en el inicio de una segunda mitad en la que llegó a situarse otra vez a diez puntos de diferencia (57-47). Y es que el equipo universitario logró estar mucho más entonado y agresivo en defensa, pudiendo correr en ocasiones y llevar el ritmo del encuentro. Sin embargo, eso también supuso algún daño colateral uque comenzó arrastrar, puesto que entró rápidamente en bonus y jugadores importantes para este modelo, como Raieste, se veían cargados de falta al cometer su cuarta. Pudo apretar otra vez el Valencia Basket, y lo hizo para conservar su cómoda ventaja al ritmo de un Jean Montero con 9 puntos en este tramo y 20 en su casillero global, que obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto (69-51). No pudo variar el guion, puesto que una vez alcanzado el ecuadro de este periodo, el equipo taronja ya contaba con 20 puntos de ventaja (74-54). Un triple de Moore permitió redondear el festival anotador de los locales y el partido se terminó por romper de manera definitiva. Era imposible hacerle frente al 55% de acierto desde el triple que mantuvo el Valencia Basket y la lucha por el 'basketaverage' se antojaba también muy complicada (90-62).

Sito Alonso, del UCAM Murcia, dando instrucciones a sus jugadores. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Dominio taronja en el Roig Arena

El inicio del último cuarto se caldeó con un encontronazo entre Cacok y Montero cuando, tras una falta señalada sobre el base del Valencia Basket, el pívot del UCAM quería el balón para tratar de sacar rápido. Ambos jugadores se agarraron y los colegiados saldaron la acción con una antideportiva para cada uno (90-66). Llegaron entonces las eliminaciones del Cacok y Raieste, al cometer los dos su quinta personal, y Montero continuó anotando en pista. Los últimos minutos se convirtieron en una pesadilla para los de Sito Alonso, que intentó voltear la dinámica con Falk en el rol de 'cinco', pero que tampoco sirvió para inquietar a su rival (99-73). Por lo que el intercambio de canastas para conservar la renta permitió también al equipo taronja recuperar el 'basketaverage' ante el UCAM (110-84).