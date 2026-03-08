Joaquín Vallés, el autor de un cartel cargado de murcianía

La Carrera de la Mujer de Murcia celebra este año su undécima edición y vuelve a confiar, por sexto año consecutivo, en el diseñador gráfico y periodista Joaquín Vallés para la creación de su cartel anunciador. Un trabajo que se ha convertido ya en una de las señas visuales de esta cita multitudinaria que cada año reúne a 5.000 mujeres en una jornada festiva y reivindicativa.

Vallés, redactor y portadista web en La Opinión de Murcia, ha hecho de este encargo una línea creativa reconocible. Sus diseños no se limitan a anunciar la prueba deportiva, sino que buscan reflejar los valores que encarna la carrera: la diversidad, el carácter intergeneracional y la lucha por una igualdad real entre hombres y mujeres. En ediciones anteriores, su obra ha puesto el foco en la pluralidad de perfiles que participan en la prueba y en el componente social que la rodea.

Cartel de la undécima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia / Joaquín Vallés

«Se trata de un día muy especial y esperado para cada una de las cinco mil mujeres que participan cada año en esta gran fiesta. Sus rostros de alegría lo dicen todo, y esos rostros no pueden faltar en el cartel», explica el autor.

En esta edición, Vallés ha querido dar un paso más incorporando a la propia ciudad de Murcia como protagonista esencial de la composición. El cartel integra algunos de los símbolos más reconocibles del entorno por el que discurre la carrera: el Puente de los Peligros, con la sardina asomando por uno de sus ojos, el Ayuntamiento, la estatua del cardenal Belluga o el edificio de los Molinos del Río.

El diseño invita a detenerse y observar los detalles. Entre ellos, el limón, producto emblemático de la huerta murciana, transformado en un sol que ilumina la escena, o un pequeño guiño casi oculto: un quinto de la cerveza más popular entre los murcianos. En ese paisaje urbano aparecen seis mujeres —una de ellas en silla de ruedas— avanzando con gesto de felicidad y vistiendo las camisetas en tonos azules y rosáceos que lucirán las participantes el domingo.

«Si Murcia es una ciudad hermosa todos los días, en la jornada del Día de la Mujer lo es aún más. Es un día para salir a la calle, vivir la ciudad y animar a las corredoras», señala Vallés, quien subraya además que la cita «no es solo un evento en el que participen mujeres, sino una fiesta en la que también los hombres deben salir a la calle para respaldar la necesidad de una sociedad igualitaria».

Trayectoria vinculada al diseño

Además de su labor como periodista, Joaquín Vallés desarrolla una intensa actividad en el ámbito del diseño y la maquetación. Actualmente trabaja en La Opinión de Murcia y es profesor asociado en la Universidad de Murcia, donde combina la docencia con su experiencia profesional en comunicación visual.

El autor agradece tanto al periódico como al organizador de la carrera, Dioni García, la confianza depositada en él durante estos años. «Siempre me hace especial ilusión ver un diseño mío en un evento multitudinario como este. La mayor recompensa es ver a cientos de mujeres junto al cartel del fotocall pasando un buen día», afirma.

Noticias relacionadas

Con su sexta participación consecutiva, Vallés consolida una firma que ya forma parte de la identidad gráfica de una de las citas más esperadas del calendario social y deportivo murciano.