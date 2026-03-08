Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya

La úndecima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia ha cumplido todas las expectativas, convirtiéndose un año más en una fiesta del deporte que ha congregado a 5.000 personas en el Día Internacional de la Mujer, tras agotar los dorsales disponibles hace más de dos semanas. María Martínez Alburquerque ha sido la ganadora, parando el crono en 17:53.

Tras la prueba, las participantes están disfrutando del hospitality y han podido bailar zumba al ritmo de Esther y Susana, monitoras del Gimnasio Enjoy.

