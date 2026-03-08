Premios Laik Región de Murcia
Carrera de la Mujer 2026
Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya
El evento ha sido todo un éxito, congregando a 5.000 mujeres que han disfrutado de una fiesta deportiva marcada en el calendario
La úndecima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia ha cumplido todas las expectativas, convirtiéndose un año más en una fiesta del deporte que ha congregado a 5.000 personas en el Día Internacional de la Mujer, tras agotar los dorsales disponibles hace más de dos semanas. María Martínez Alburquerque ha sido la ganadora, parando el crono en 17:53.
Tras la prueba, las participantes están disfrutando del hospitality y han podido bailar zumba al ritmo de Esther y Susana, monitoras del Gimnasio Enjoy.
Si has participado, encuentra tu fotografía en las siguientes galerías:
Recorrido
Sesión de zumba
Photocall
Salidad de la meta
Llegada a la meta
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- La Aemet advierte de 'lluvias e incertidumbre' justo cuando Murcia se prepara para el Entierro de la Sardina este sábado
- Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
- Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
- 8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia
- Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'