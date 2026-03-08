Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Carrera de la Mujer 2026

Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya

El evento ha sido todo un éxito, congregando a 5.000 mujeres que han disfrutado de una fiesta deportiva marcada en el calendario

Una de las corredoras llega a la meta.

Una de las corredoras llega a la meta. / Juan Carlos Caval

La úndecima edición de la Carrera de la Mujer de Murcia ha cumplido todas las expectativas, convirtiéndose un año más en una fiesta del deporte que ha congregado a 5.000 personas en el Día Internacional de la Mujer, tras agotar los dorsales disponibles hace más de dos semanas. María Martínez Alburquerque ha sido la ganadora, parando el crono en 17:53.

Tras la prueba, las participantes están disfrutando del hospitality y han podido bailar zumba al ritmo de Esther y Susana, monitoras del Gimnasio Enjoy.

Si has participado, encuentra tu fotografía en las siguientes galerías:

Recorrido

Carrera de la mujer de Murcia: las mejores imágenes del recorrido, búscate en ellas

Ver galería

Carrera de la mujer de Murcia: las mejores imágenes del recorrido, búscate en ellas / Israel Sánchez

Sesión de zumba

Carrera de la Mujer de Murcia 2026: busca tu foto si disfrutaste de la sesión de zumba

Ver galería

Las mejores imágenes de la sesión de zumba en la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: búscate si participaste / Israel Sánchez

Photocall

¿Pasaste por el photocall de la Carrera de la Mujer de Murcia? ¡Búscate!

Ver galería

¿Pasaste por el photocall de la Carrera de la Mujer de Murcia? ¡Búscate! / Julio Soler

Salidad de la meta

Carrera de la mujer Murcia: búscate en las fotos de la salida

Ver galería

Carrera de la mujer Murcia: búscate en las fotos de la salida /

Llegada a la meta

Carrera de la mujer Murcia: las mejores imágenes de la llegada a la meta

Ver galería

Carrera de la mujer Murcia: las mejores imágenes de la llegada a la meta /

