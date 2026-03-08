El Getafe prolonga su racha positiva con un triunfo en casa sobre el Betis

El Betis perdió 2-0 ante el Getafe con los goles del uruguayo Martin Satriano y de Kiko Femenía en la primera parte con los que el conjunto andaluz se colocó a once puntos de distancia de la Liga de Campeones.

Femenía abrió el marcador a los 28 minutos con un fuerte derechazo desde dentro del área, mientras que Satriano cerró el marcador al borde del descanso con una vaselina sobre Álvaro Valles.

El Getafe aguantó el resultado en la segunda parte y se colocó diez puntos por encima del descenso, mientras que los hombres de Manuel Pellegrini se alejan de la cuarta plaza, en poder del Villarreal.