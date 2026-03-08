FC Cartagena: ganar en Tarazona para seguir en la parte alta

Hasta hace pocas semanas no se esperaba al Fútbol Club Cartagena por la zona alta de la tabla. Ahora es una realidad. No obstante, no tiene nada asegurado el cuadro albinegro y, de hecho, ha perdido momentáneamente su plaza en el play off. Necesita ganar hoy al Tarazona (16.00 horas, LaLiga+) para mantenerse arriba en una jornada propicia con otros enfrentamientos directos, pero el cuadro maño no regala nada. Y menos en su casa. El Municipal de Tarazona decide si el conjunto portuario merece un lugar entre los mejores o regresa a la mediocridad.

El Cartagena se ha ganado el respeto de la liga después de resurgir de sus cenizas. Rozó las posiciones de descenso, pero con la marcha de Javi Rey volvieron las victorias. La primera, frente al Marbella, con Raúl Guillén como interino. Otras dos con un Íñigo Vélez recién estrenado en el banquillo y un último y meritorio empate frente al líder, el Sabadell. Se ha transformado el cuadro albinegro para recortar distancias arriba y el objetivo no es otro que seguir ahí.

Ahora mismo es sexto el equipo del Cartagonova con 38 puntos. Dos más tiene el Villarreal B (40), que venció al Eldense en el partido aplazado de la jornada 24 disputado el pasado miércoles y con el que arrebató la plaza de play off al Cartagena; y tres más tienen el propio Eldense y el Europa, con 41. Toda la zona alta de la tabla se ha puesto al día en cuanto a partidos disputados y ahora todos dependen de sus propios resultados.

En ese sentido, afecta directamente al Cartagena el resultado que salga del Teruel - Villarreal B hoy a las 12.00 horas del mediodía, ya que en todos los casos saca algo positivo. Si pierde el conjunto amarillo, puede amenazar su quinta posición; si pierde el cuadro turolense -con el que está empatado a 38 puntos-, puede sacar ventaja; si empatan, puede aprovechar la pérdida de puntos de ambos.

Pero para ello debe ganar sí o sí al Tarazona, uno de los equipos más sólidos de la categoría en su estadio. Únicamente han perdido un partido en casa los del exalbinegro Juanma Barrero. No obstante, no atraviesa su mejor momento con una única victoria en los últimos seis partidos y dos en todo lo que llevamos de 2026. Llega tras perder en Ibiza por 1 gol a 0 y con la urgencia del descenso, que aprieta por detrás a un único punto de distancia.

Para el partido, será muy importante la capacidad de recuperación que tenga el Cartagena, que viene de disputar tres partidos en la semana anterior. Ha tenido toda una semana para recuperar las piernas, algo a lo que el entrenador, Íñigo Vélez, le da mucho valor. «Nos hemos centrado en recuperarnos de la semana pasada. Hemos tenido más tiempo para trabajar, para fortalecer nuestra idea de juego, pero es muy importante recuperarnos del esfuerzo», comentó en la previa.

En ese sentido, llega con casi todos sus efectivos disponibles el FC Cartagena. Sólo faltan en la convocatoria Marco Carrascal, quien sigue su proceso de recuperación; y Aridane Hernández, fichado esta semana como agente libre y que llegará el lunes a Cartagena. Benito Ramírez ha superado su lesión muscular en los isquiotibiales, sufrida el pasado 15 de febrero frente al Marbella, y ha viajado con el equipo a Tarazona con todas las garantías para disputar minutos si el entrenador lo considera.

No tiene jugadores sancionados el Cartagena, pero sí apercibidos. Imanol Baz, Dani Perejón, Nacho Martínez, Pablo Larrea, Pablo de Blasis y Chiki están a una tarjeta de cumplir ciclo. El Tarazona, que tiene problemas por impagos a su plantilla, llega con la baja de Marc Trilles por la tarjeta roja vista en el último partido. En el esquema de Juanma Barrero se integra el exalbinegro Julián Delmás, quien se espera sea de la partida frente al Cartagena.

Noticias relacionadas

Con este escenario, el Cartagena necesita ganar donde sólo lo ha logrado un equipo este curso. Si no lo hace, corre el riesgo de caer en la tabla, pero si lo consigue puede aprovechar los enfrentamientos directos. Cualquier partido desde este momento es crucial.