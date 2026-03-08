ELPozo Murcia sigue en su línea y vuelve a ganar

ElPozo Murcia suma una importante victoria en Córdoba (1-2). Los murcianos visitaron un campo especial, sobre todo para Josan González, quien debutó en Primera División como entrenador con el cuadro cordobés. El primer tiempo de los murcianos estuvo muy bien, marchándose a vestuarios con una ventaja de dos goles a cero. En el segundo acto la cosa cambió: Córdoba salió fuerte, recortando distancias y mandando sobre el parqué. ElPozo Murcia tuvo que pelear mucho para mantener esa ventaja favorable y terminar llevándose la victoria. Los murcianos siguen dominando en la clasificación y ya miran, con amenaza, a la Copa de España, donde esperan volver de Granada con el título bajo el brazo.

Las visitas de ElPozo Murcia siempre son complicadas, sobre todo cuando no han encajado una derrota fuera de casa en todo lo que llevan de temporada. El cuadro murciano saltó al parqué de Vista Alegre con la intención de volverse a Murcia con los 3 puntos, y seguir distanciándose del Barcelona.

Empezó muy bien el cuadro de Josan González, logrando adelantarse en el marcador antes del primer cuarto de hora del partido. Marcel fue el encargado de sumar el primer gol de los murcianos, en una jugada de estrategia que inició Bebe. ElPozo Murcia golpeó primero y mandó en el marcador desde bien temprano.

A los pocos minutos, siguiendo la misma línea, ElPozo Murcia volvió a golpear al Córdoba. Esta vez fue Rafa Santos quien mandaba el esférico al fondo de las mallas, y dejaba tiritando a los cordobeses. Ricardinho asistió al pivot brasileño para que este sumase el segundo tanto al luminoso.

Las cosas se les pusieron muy a favor a los murcianos. Sobre todo, cuando se presentaban al encuentro con muchas bajas y varios jugadores del filial reforzando esa convocatoria. Los goles de Marcel y Rafa Santos seguían dominando en el marcador, y se marcharon a los vestuarios con esa ventaja.

El segundo tiempo no fue el deseado por los de Murcia. No se esperaban los de Josan González que el Córdoba saltara al parqué con un ritmo totalmente distinto al visto en los primeros 20 minutos. Los locales querían darle la vuelta al marcador, y sabían que tenían que meter una marcha más para intentarlo.

Pues en esos primeros minutos fue cuando el Córdoba se acercó a los murcianos, con el primer tanto. Fue el jugador del filial; David Fernández se estrenó como goleador del cuadro cordobés, tras una gran asistencia de Murillo. El conjunto local puso la primera piedra del camino para acercarse a ElPozo Murcia.

Tras el gol de David Fernández, el partido cambió por completo. ElPozo Murcia cambió sus intenciones y decidió mirar más por su defensa. Los de Josan González empezaron a ser más duros en la parte de atrás, para evitar que Córdoba pudiera lograr empatar la contienda.

En el tramo final del segundo periodo, ElPozo Murcia pudo haber alargado el marcador, pero el meta rival lo evitó. Se quedó a pocos centímetros, Edu Sousa, de anotar, pero su lanzamiento desde su portería se fue por encima del arco contrario. Marcel también pudo conseguir el tercero, pero estuvo impreciso en su definición.

Al final, los murcianos se acabaron llevando la victoria, ampliando su racha de partidos sin perder fuera de casa y siendo aún más líderes. El Barcelona sigue al acecho, pero con estos 3 puntos de ElPozo Murcia vuelve a quedarse un poco atrás. Los de Josan González siguen demostrando un nivel destacado, y esperan demostrarlo en la Copa de España.