ElPozo Murcia, a seguir mandando en la clasificación

La situación parece haberse arreglado en el Palacio de los Deportes de Murcia. Después de una semana fatídica, ElPozo supo reponerse y sumar dos triunfos consecutivos, recuperando el liderato y fijando la vista en la Copa de España, que se disputará este mes en Granada. Sin embargo, primero, los murcianos tendrán que visitar Córdoba para jugar un nuevo encuentro liguero. El partido se podrá seguir a través de La Liga Plus a partir de las 13.00 horas.

Los de Josan González sumaron una victoria importante ante Palma Futsal, en un partido complicado en el Palacio de los Deportes. Un triunfo que demostró que el cuadro murciano tiene todo lo necesario para ser un equipo campeón; lo importante es que lo demuestre en los momentos clave, no como pasó en la Copa del Rey.

El próximo escenario en el que ElPozo Murcia puede demostrar esa grandeza es en la Copa de España. Una situación perfecta para que los murcianos le den la vuelta a la balanza y vuelvan a hacerse con un título, que tanto tiempo llevan esperando. O, por consiguiente, vuelvan a quedarse naufragando en mitad del mar, y todo este trabajo no sirva para nada.

En definitiva, ElPozo Murcia tiene lo que hay que tener para ser un equipo campeón, y tan solo le quedan dos oportunidades para demostrarlo. En la liga, su objetivo primordial, volvieron a alzarse con el liderato, desmarcándose del Barcelona, aprovechando sus tropiezos. Hoy contra Córdoba buscarán seguir sumando de 3 para alimentar aún más ese primer puesto.

Para Josan González, el partido de hoy tiene un sentimiento especial, ya que fue en Córdoba donde tuvo su primera aventura como entrenador en el fútbol profesional. «Desde que estoy aquí, es la primera vez que visito este pabellón y es muy especial para mí. En lo futbolístico contamos con las mismas bajas que el otro día, pero gracias a que hicimos un buen trabajo en la pretemporada, formando una plantilla completa, podemos suplir las posiciones afectadas», mencionó el técnico de ElPozo Murcia.

Noticias relacionadas

Para este encuentro, ElPozo Murcia visita Vista Alegre, para medirse a un Córdoba que llega en undécima posición. Los andaluces vienen de perder en su último enfrentamiento ante el Barcelona. En el día de hoy, buscarán hacerse fuertes en su campo y arrebatarle los 3 puntos a los murcianos.