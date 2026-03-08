Diego García y Antia Chamosa estrenan el palmarés del Medio Maratón Marcha en Cieza

Cieza volvió a ser el epicentro de la marcha nacional al haber sido designada sede para la disputa del Campeonato de España de Marcha Medio Maratón al igual que lo fuese hace poco mas de 20 días de la prueba de maratón. En la prueba celebrada este domingo estaban en juego los títulos nacionales absolutos y sub-23 en la distancia de media maratón y los billetes para el Campeonato del Mundo de Marcha por naciones, que se disputará en Brasilia este próximo 12 de abril en esta distancia así como los equipos que defenderán a España en la prueba sub-20.

Tras el disparo inicial y con el pelotón un poco adormilado, fue el momento para que el atleta local Manuel Bermúdez lanzara un ataque y se marchase en solitario, manteniendo cierta distancia de un compacto grupo perseguidor durante las primeras 5 vueltas, momento en el que el grupo puso ritmo de contienda y dio alcance al marchador ciezano. Ahí, empezaron las hostilidades con sendos ataques de Álvaro López y Diego García, con un Miguel Ángel López e Iván López que no daban por perdida la lucha por las medallas. Pero tras el paso por el Pit Lane del marchador de Yecla se dio por finalizada la lucha por las medallas con Diego García Carrera (1:26.07) se aseguró el oro, mientras que Álvaro López (1:26.21) se hacía con la plata y el marchador de Llano de Brujas Miguel Ángel López (1:26.37) lograba el bronce.

En el apartado femenino hubo menos incógnita. La actual campeona de España de 20 kilómetros, la gallega Antía Chamosa, puso un ritmo imposible para el resto del pelotón. Se formó un grupo perseguidor con tres atletas, Aldara Meilan, Lidia Sanchez Puebla y Sofía Santacreu, que vuelta tras vuelta intentaban darle caza, sin conseguirlo.

Mientras por delante Antía Chamosa hacía buen tándem con un descolgado del grupo de cabeza Manuel Bermúdez para marchar al unísono y vuelta tras vuelta consolidar el triunfo para la gallega parando el crono de 1:33.45, mientras que tras una encarnizada lucha por la plata, sería finalmente tras un apretado sprint para la gallega Aldara Meilan (1:34.44). Con el mismo tiempo acabó la catalana Sofía Santacreu (1:34.44).

El cuadro de vencedores quedaría de la siguiente manera: en categoría sub-23 el oro fue para Daniel Monfort (1:27.53), la plata para Javier de Arriba (1:33.15) y el bronce para Iván Molina (1:33.29). En el apartado femenino, la victoria sería para Aldara Meilan (1:34.44), la plata para Sofía Santacreu (1:34.44) y el bronce para Griselda Serret (1:38.47).

En categoría máster los vencedores serían: M35 Miguel Ángel López, M40 Francisco Arcilla y Marta Nogueira; M45 Juan Manuel Morales y Mónica Antón; M50 Denis López y María del Mar Otero; M55 Juan Manuel de Lucas y Carmen Martín y M60 José Antonio Mestre.

Coincidiendo con la disputa del campeonato de España de media maratón, se diputó el primer gran premio Floración de Cieza para categorías menores, con pruebas de 1, 2, 3, 5 y 10 km, siendo el cuadro de vencedores el siguiente. En 10K ganaron César Hidalgo (42.08) e Irene Vega (48.48); en 5k lo hicieron Marcos Ruiz (22.43) e Irene Casas (23.55); en 2K, Tiago Valcárcel (10.49) y Ana García (12.39), y en 1K, Luka Vallés (5.42) y Aya Errazik (5.57). n