Consulta las previas de los equipos murcianos del Grupo IV de Segunda RFEF

La Segunda Federación vuelve a brindar un nuevo derbi murciano; Yeclano Deportivo y UCAM Murcia se ven las caras en La Constitución. Los universitarios tienen un objetivo muy claro y es alcanzar ese liderato. Por otro lado, los de Yecla necesitan puntuar para poder alejarse de la zona de descenso. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 17:30 horas.

El conjunto de Germán Crespo se abonó a la victoria en el último suspiro en la jornada anterior. Después de un segundo tiempo mediocre, en el que el Melilla le dio la vuelta al marcador, un tanto de Aquino y otro de Mizzian en el último minuto le acabaron dando la victoria a los de La Condomina. Con ese agónico triunfo, el UCAM Murcia sigue enganchado a la zona alta, esperando poder adelantar por la izquierda al Águilas.

“Nos cuesta ganar fuera de casa, y eso hay que cambiarlo; es lo que intento transmitir a los jugadores. Ahora los puntos son muy necesarios y sumar como visitante es muy importante. La clasificación está muy ajustada, lo podemos ver jornada tras jornada”, comentó Germán Crespo.

El cuadro local, el Yeclano Deportivo, no llega en las mejores condiciones. Los de la Constitución cayeron derrotados ante el Xerez y rozan la zona de descenso. Una situación que no es agradable para nadie, y sobre todo para sus aficionados, que poco a poco han dejado de asistir al campo cada jornada. Iván Ruíz tiene que conseguir voltear esta situación para asegurarse la permanencia y llegar tranquilos a la recta final del campeonato.

“Vamos a intentar competirle al UCAM Murcia y hacer un buen partido. Nos ha faltado el punto fuera de casa, no dentro. Nosotros tenemos claro que en casa vamos a competir a muerte y hacer todo lo posible para ganar el partido”, comentó Iván Ruíz, técnico del Yeclano Deportivo.

Ambos equipos lucharán por sus intereses, los universitarios por seguir en la carrera por la primera posición, y los yeclanos por alejarse de los infiernos del descenso. La Constitución será el escenario que acogerá la batalla, y decidirá quién se alza con los puntos.

La afición, a El Rubial

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, indicó que “para el partido ante el Puente Genil he convocado a 20 jugadores y a otro jugador que es todo el pueblo de Águilas”. La manifestación en la previa de la cita ante el Puente Genil desvela la importancia del partido de esta tarde a las 18:30 en el Centenario El Rubial. Después de perder el colchón de puntos para mantener el liderato después de caeren Jaén y ante el tramo final del campeonato que se afronta en las próximas semanas, la cita es crucial para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Para mantener el objetivo “ahora mismo tiene que ser el play off, hablar de otras metas sería engañarnos, tenemos que sumar entre diez y trece puntos para asegurar la clasificación”, apuntaba el técnico costero.

Una cita de la que no se fía Adrián Hernández: “Es un equipo muy vertical, que trabaja muy bien tanto en bloque bajo como en bloque alto, en las transiciones te penaliza cualquier error y sus jugadores de banda son muy rápidos y generosos en el esfuerzo”, por lo tanto avisa a su equipo: “No vale estar al 80%, tenemos que estar al 100% para poder ganar”.

Para la cita no puede contar con el lesionado Antonio Sánchez, ni con Adri Pérez, que está sancionado, mientras que recupera a Uri tras completar varios entrenamiento. Se espera que Salcedo esté en la portería, con Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales; Uri y José Más en el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser se posicionarán en la medular; con Javi Castedo y Javi Pedrosa en los extremos; quedando Aitor de enganche con el ariete Chris Martínez.

El Lorca Deportiva, a no despegarse

Esta tarde a las seis en el estadio Artés Carrasco se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintiséis de liga en el grupo IV de la Segunda RFEF entre el Lorca Deportiva y el Xerez Deportivo. Los locales afrontan el primero de los dos partidos que van a jugar como locales. El próximo domingo recibirán al Estepona, también a las seis.

El equipo lorquino viene de salir goleado ante el Extremadura, mientras que los andaluces empataron ante el Antoniano.

El Xerez Deportivo está en zona de descenso a cuatro puntos de la salvación por lo que saldrá a por la victoria ya que cada vez quedan menos jornadas. En el choque de la primera vuelta, en la jornada 16 el resultado fue de empate sin goles.

El Lorca Deportiva no tiene más remedio que sumar los tres puntos si no quiere alejarse de los lugares de play off. Ahora mismo es octavo a dos puntos de los lugares de privilegio. Los visitantes han marcado dos goles más que el Lorca, pero también han encajado siete más. El técnico, Sebas López se verá obligado a realizar algunos cambios. Se ha quedado sin laterales diestros para este partido, ya que Soler está lesionado y Escobar, sancionado. Tampoco está para jugar, Arruabarrena. Álvaro Martínez o Willy podría ocupar esa demarcación aunque no se descarta que algún inquilino de la izquierda juegue en la derecha, Kiko o Morros. El meta Ernestas podría volver al once.

El colegiado de Castilla-La Mancha, Felipe Román será el encargado de dirigir el choque.

El entrenador aguileño ha comentado que “tenemos que mostrar nuestra mejor versión para ganar. Estamos en la fase decisiva y todos los equipos son muy difíciles, está todo muy ajustado y queremos estar en la parte alta. Estamos a nueve partidos del final y necesitamos el aliento de nuestra afición. Tenemos jugadores polivalentes, no pasa nada si hay bajas”.

La Minera, ante el colista

El fútbol entra en su tramo decisivo y cada jornada empieza a tener el peso específico de una final. La Deportiva Minera afronta este domingo a las 12:00 horas (televisado por WebDirecto.com), en el Ángel Celdrán, un encuentro que puede marcar su inmediato porvenir en la clasificación. El conjunto cartagenero recibe al Atlético Malagueño con la obligación de reencontrarse con la victoria y sostener su candidatura a los puestos de promoción de ascenso.

El equipo minero llega a la cita instalado en la sexta posición, a las puertas de la zona noble. Sin embargo, la igualdad es máxima: comparte puntuación con el quinto clasificado, el Real Jaén, lo que mantiene intactas sus aspiraciones de disputar el play-off cuando el campeonato enfila su recta final. Con nueve jornadas aún por disputarse, cada punto adquiere un valor estratégico para un equipo que también observa de reojo el liderato del Águilas, situado a cinco puntos.

El rival de este domingo, sobre el papel, parece propicio para dar ese paso adelante. El Atlético Malagueño ocupa la última plaza de la tabla y se encuentra prácticamente condenado al descenso, a una distancia casi insalvable de los puestos que permitirían disputar al menos el play-out. Sin embargo, la situación clasificatoria del filial malaguista no debe conducir a equívocos. Pese a las dificultades, el conjunto blanquiazul ha demostrado en las últimas semanas que mantiene el pulso competitivo. Hace apenas siete días puso en serios aprietos al Linares Deportivo, que terminó imponiéndose por la mínima (1-2), y previamente fue capaz de arrancar un meritorio empate frente al Lorca Deportiva.

Por ello, la Minera no puede permitirse relajaciones. Los de El Llano del Beal necesitan transformar la teórica superioridad en un triunfo que refuerce su posición en la tabla y, al mismo tiempo, sirva para pasar página tras la controvertida derrota de la pasada jornada ante el Recreativo de Huelva. Aquel encuentro dejó un poso de frustración en el club, que consideró decisivas dos acciones arbitrales: un penalti no señalado y una expulsión que nunca llegó.

Superar ese episodio y centrarse exclusivamente en el presente será clave. El Ángel Celdrán espera volver a celebrar tres puntos que mantengan viva la ilusión minera en el momento más relevante de la temporada.