Carrera de la Mujer

Clasificación Carrera de la Mujer 2026: búscate en el ránking

Un grupo de corredoras durante la Carrera de la Mujer 2026

Un grupo de corredoras durante la Carrera de la Mujer 2026 / Israel Sánchez

L.O.

María Martínez Alburquerque ha sido la ganadora de la undécima Carrera de la Mujer, que se ha celebrado este domingo con 5.000 participantes organizada por La Opinión. La murciana ha parado el crono en 17:53. La segunda posición ha sido para Marta Belmonte con un tiempo de 18:30 y Carolina García ha completado el podio con un tiempo final de 18:52.

Aquí puedes consultar la clasificación completa de la Carrera de la Mujer:

