Fútbol

El Cieza salva un valioso punto frente a un buen UCAM Murcia B

El cuadro espartero se mantiene líder de la Tercera RFEF

Cieza - UCAM B

Cieza - UCAM B / José Bermúdez

José Bermúdez

Tal y como se preveía, el duelo que en el Municipal de la Arboleja iban a disputar el filial del UCAM y el líder de la categoría se antojaba duro, intenso y difícil para ambos, con un Cieza que intenta cerrar pronto los partidos y un UCAM Murcia B que llevaba cuatro jornadas sin perder.

Con todo esto, el primer tiempo tuvo un dominador claro: los pupilos de Sergio Sánchez estuvieron mejor posicionados en el campo, con un equipo espartero que pecó de impreciso y no terminaba de coger el ritmo del encuentro, y fruto de ese mejor juego llegaba el tanto de Alandes, que hacía justicia sobre lo visto en el terreno de juego, en un quiero y no puedo de los pupilos de Despotovic.

Tras la reanudación, un equipo espartero, peleón, que no terminaba de trenzar buenas jugadas y que intentaba hacer una presión alta para poder conseguir el gol del empate, sabedor de que hasta el punto más inverosímil podría ser crucial para conseguir el objetivo de la temporada. Fruto de esta presión, tendría la recompensa del punto del gol del empate, obra de Ayoub, que hacía pensar a la grada que la remontada sería posible.

Pero poco más futbol se pudo ver y mucho nerviosismo por ambas filas; ambos contendientes daban por bueno el empate.

Con este resultado, el conjunto ciezano aventaja en nueve puntos al Imperial, segundo clasificado, aunque con un partido más.

El filial universitario, por su parte, se queda sexto fuera de los puestos de play off.

