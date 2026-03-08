El Cartagena busca el empate en Tarazona y lo encuentra

No fue una oda al fútbol de salón, ni tampoco se esperaba que lo fuera. El Municipal de Tarazona nunca lo es. El FC Cartagena llegó al feudo aragonés con un encargo claro: no perder, administrar los riesgos, sumar al menos un punto en un campo conocido por sus particularidades y por el enorme sacrificio que siempre exige a cualquier visitante. Misión cumplida para Íñigo Vélez y sus jugadores. El empate a cero, idéntico al cosechado la semana pasada frente al Sabadell, deja al Cartagena fuera de los puestos de play off aunque a solo dos puntos del Teruel, que casualmente será el próximo rival y convierte el encuentro de la siguiente jornada en un duelo de trascendencia capital para las aspiraciones albinegras.

El planteamiento del Cartagena fue diáfano desde el inicio: no arriesgar, no regalar balones en zonas comprometidas, mantener la estructura y esperar el momento propicio para hacerle daño a un Tarazona que salió a presionar alto y a aprovechar la verticalidad de su juego. La estrategia funcionó en términos de resultado, aunque no precisamente porque el Cartagena fuera superior a su rival, sino porque el bloque defensivo aguantó con solvencia las acometidas locales y porque Rubén Serrano tuvo una de esas tardes providenciales que a veces inclinan la balanza.

El primer tiempo fue claramente más favorable al cuadro aragonés. Con apenas diez minutos de partido, Carrasco estuvo a milímetros de inaugurar el marcador: tras una jugada de balón parado en el perfil diestro, el centrocampista local conectó una volea que se estrelló en el larguero. Aquel golpe de realidad sacudió al Cartagena, que tardó en recomponerse. Fue precisamente en ese periodo de mayor fragilidad albinegra cuando Rubén Serrano emergió como el gran baluarte del conjunto visitante. El central andaluz desbarató una clara ocasión de Gusi en el área pequeña y, en un lance diferente, tuvo que corregir con un despeje providencial un error de Lucho García que podría haber tenido consecuencias irreparables. Sin Serrano, el guion del partido habría sido otro muy distinto.

El Cartagena fue creciendo conforme avanzaban los minutos y encontró en Kevin Sánchez al jugador más incisivo del primer tiempo por el lado visitante. En una acción individual cerca del minuto trece, el centrocampista cartagenerista se zafó de su marcador y generó el acercamiento más peligroso del Efesé en la primera mitad, aunque sin traducción en el marcador. Pese a ese destello, el global del primer tiempo perteneció con claridad a los locales, que gozaron de más ocasiones y de mayor fluidez en sus combinaciones.

La segunda mitad arrancó con una noticia grata para el Cartagena: en el minuto tres de la reanudación, Rahmani encontró el hueco para conectar un disparo lejano, ajustado al palo, que obligó al guardameta local —Amigo— a emplearse con solvencia para despejar el esférico. Fue el mejor momento ofensivo del cuadro portuario en todo el encuentro y, paradójicamente, marcó también el inicio del declive en el ritmo del choque. Tras esa acción, el partido fue perdiendo intensidad progresivamente. El cansancio, que se acusó en ambos equipos, restó velocidad a las transiciones y comenzó a extender la sensación de que el punto estaba bastante acordado entre el propio desarrollo del juego.

Los cambios de ambos banquillos no aportaron el plus de energía que habitualmente se persigue con las sustituciones. En el caso del Cartagena, la doble sustitución de Vélez en el minuto 60 fue especialmente elocuente en cuanto a prioridades: Jan Jules y Kevin Sánchez —los dos mejores visitantes sobre el terreno hasta ese momento— fueron reemplazados por Fidalgo y Willy Chatiliez no por razones de rendimiento, sino de prudencia táctica. Ambos acumulaban tarjeta amarilla y el técnico vasco prefirió no arriesgarse a quedarse con diez hombres en un estadio donde el empate ya se presentaba como un resultado razonable y asumible. La decisión, pragmática y comprensible, privó al Cartagena de sus dos hombres más activos en la segunda mitad.

El partido no deparó más sobresaltos en el tramo final. El Tarazona tampoco encontró la energía suficiente para presionar el resultado y el reparto de puntos se consumó sin que nadie lo lamentara en exceso. Para los locales, un punto valioso en su lucha por la permanencia. Para el cuadro albinegro, la quinta jornada consecutiva sin perder y la consolidación de una solidez defensiva que, bajo la dirección de Vélez, se ha convertido en la mayor seña de identidad del equipo: cero goles encajados en los dos últimos partidos y solo uno en los cuatro encuentros de la nueva etapa

EL 4-4-2 no funciona en Tarazona

Para el partido en Tarazona, Íñigo Vélez tomó una decisión táctica relevante que marcó el desarrollo del encuentro: romper con el esquema habitual e implantar un 4-4-2 con dos delanteros centros fijos. La elección de Chiki y Ortuño como dupla atacante respondía a la intención del técnico vasco de ganar presencia en el área rival, generar más puntos de referencia en ataque y dar al juego combinativo del mediocampo un destino más definido en la finalización.

La idea era coherente sobre el papel. Sin embargo, en la práctica la apuesta no rindió los frutos esperados. Ni Chiki ni Ortuño tuvieron presencia real en el partido. Ambos delanteros trabajaron sin balón, compitiendo bien en los duelos individuales y manteniendo las líneas, pero la conexión con el mediocampo fue escasa y las ocasiones de gol que el sistema debería haber generado brillaron por su ausencia. La dupla atacante no logró finalizar ninguna jugada de manera efectiva a lo largo de los noventa minutos.

Las razones son múltiples. El Tarazona defendió con mucha compacidad y dejó muy poco espacio entre líneas, lo que impidió que los balones llegaran con limpieza a los puntas. Además, el propio planteamiento conservador del Cartagena —lógico dado el contexto del campo y el objetivo de no perder— limitó la cantidad de balones que llegaron a la zona de finalización. El 4-4-2 necesita de una circulación rápida y directa para activar a sus referencias ofensivas, y eso no se produjo con la frecuencia suficiente.

Paradójicamente, los dos futbolistas más incisivos del Cartagena —Kevin Sánchez en el primer tiempo y Rahmani en el segundo— fueron un mediocampista llegador y un extremo, no los delanteros. Eso indica que el sistema no logró poner al equipo en su mejor versión ofensiva, aunque sí cumplió el objetivo defensivo de mantener el marcador sin sobresaltos en el tramo final. Vélez tiene un problema tácticamente interesante que resolver: cómo hacer rendir a sus delanteros cuando el rival se cierra y el contexto del partido invita más a la gestión que al riesgo.

Los números de Vélez siguen impolutos

El empate en Tarazona cierra la cuarta jornada de Íñigo Vélez en el banquillo del FC Cartagena desde su llegada. El balance acumulado sitúa al técnico vasco como el artífice de una estabilización notable de un equipo que atravesaba una crisis deportiva e institucional de calado. Cuatro partidos, dos victorias, dos empates, cero derrotas. El registro de Vélez es el de un técnico que ha instalado al Cartagena en la zona de confort relativa que necesitaba: competitivo, sin sustos, con una identidad defensiva clara.