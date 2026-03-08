Babacar rescata a la Deportiva Minera en el último suspiro

La Deportiva Minera sacó las garras cuando más lo necesitaba. Con el empate en el marcador y el tiempo casi agotado, Babacar Fediour se elevó como un mástil en el minuto 95 para rematar una falta de Omar Perdomo y desatar la locura en un Ángel Celdrán que ya temía lo peor. El 3-2 final ante el Atlético Malagueño, colista del grupo y prácticamente sentenciado al descenso, sabe a mucho más que tres puntos: sabe a oxígeno puro en la carrera hacia el play off de ascenso.

Sobre el papel, el choque estaba en la lista de partidos donde estaba prohibido fallar para los de Checa. El rival llegaba hundido en la tabla, sin nada que ganar y con la categoría ya medio perdida. Pero el fútbol, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Con apenas tres minutos en el reloj, Juan abrió espacio por la banda izquierda y puso un centro medido que Marcos Rosa cabeceó sin oposición al fondo de la red. Golpe temprano y guion torcido desde el primer minuto.

La respuesta local fue inmediata en intención, pero tardía en ejecución. La Minera tomó el mando del juego y comenzó a acorralar a un Malagueño que encontró en su portero, Andrés Céspedes, su mejor escudo. El guardameta visitante frustró un intento de gol olímpico de Perdomo, repelió un cabezazo de Sebas Holgado y vio cómo Rubén Mesa hacía temblar su larguero con un disparo de potencia. El marcador no se movía y la desesperación empezaba a asomar.

Los jugadores de la Minera celebran el tercer tanto / Prensa Deportiva Minera

El partido parecía encarrilarse definitivamente en el minuto 25, cuando Otu vio su segunda amarilla y dejó al Atlético Malagueño con diez. Con la ventaja numérica, la Minera intensificó su presión hasta que, casi cuando los árbitros señalaban el descanso, llegó el premio: Kike Carrasco aprovechó un pase de lujo de Perdomo, apuró la línea de fondo y puso un centro que Céspedes no pudo controlar. Rubén Mesa, siempre al acecho, empujó el 1-1 al fondo de la red.

La segunda mitad siguió el mismo patrón: dominio local sin premio y un Céspedes colosal bajo los palos. Cuando la insistencia de la Minera parecía a punto de romper el muro visitante, llegó el mazazo. Un disparo lejano de Alexis tocó en Manu Galán, cambió de trayectoria y sorprendió a Lázaro para el improbable 1-2. El Ángel Celdrán enmudeció bajo una lluvia que parecía acompañar el momento.

Pero este equipo no tiró la toalla. A diez minutos del final, un córner de Perdomo encontró la testa de Manu Galán, que se quitó el sambenito del gol en propia y devolvió la igualdad con un cabezazo inapelable. El 2-2 reabrió todo y desató un tramo final de infarto, con ambos equipos lanzados al ataque en un intercambio de golpes que mantuvo al público en vilo.

Y entonces, en el 95, llegó la épica. Falta lateral, Perdomo la colgó al área con precisión quirúrgica y Babacar Fediour, imponente en el salto, conectó un cabezazo que no dejó opción a Céspedes. La grada estalló. Los jugadores se abrazaron sobre el césped empapado. La Minera había sufrido como pocas veces, había rozado el ridículo ante el farolillo rojo, pero encontró en el último aliento el gol que puede marcar el rumbo de su temporada.

Tres puntos de oro que mantienen vivo el sueño del ascenso.