El Águilas se aferra al liderato

Aunque el resultado parece indicar que el Águilas FC ganó el partido con solvencia, nada más lejos de la realidad (3-1). El Puente Genil se lo puso muy difícil, sobre todo en la segunda parte, en donde los costeros se vieron superados en los balones divididos, en la posesión del balón y llegando a obligar a los de Adrián Hernández a defender sobre la frontal de su área, muy metidos atrás.

Una circunstancia que llegó después de que los blanquiazules tuvieran una primera parte muy plácida, con un gol de Chris Martínez a los 30 segundos y otro de penalti a los 20 minutos, su decimotercer gol de la temporada. Los costeros jugaban muy cómodos, llevando los tiempos del partido y teniendo la posesión del balón.

Pero fue a partir del gol del visitante Vela, en el saque de una falta cuando se llegaba al cuarto de hora de la segunda parte, cuando los de Puente Genil se fueron a por la portería de Salcedo. Sin saber cómo cambiar la dinámica del partido, los costeros se quitaban la presión como podían hasta llegar a los últimos minutos. Ni Kevin Manzano ni Javi Castedo pudieron sentenciar el partido antes, aunque finalmente fue Castedo, en un balón largo, quien tras llegar solo ante el portero Del Valle y después de regatearlo a él y a Pozo, marcó la sentencia sobre el final del partido.

Los jugadores del Águilas FC celebrando uno de los goles. / J.Zaragoza

Aún no se había cumplido el primer minuto. Era la primera jugada del partido, con un balón largo a Chris Martínez, quien controlaba y entraba en el área deshaciéndose del defensor para enviar el balón raso al fondo de la portería y adelantar, a los 40 segundos, a los costeros.

Arrancaba el partido de la mejor forma para el líder, que comenzó a imponer el ritmo del partido, manteniendo el esférico y dejando sin opciones de ataque a los visitantes. Con llegadas por las bandas, tanto por la izquierda con Pipo y Héctor Martínez, como por la derecha con Johan Terranova y Javi Pedrosa, que provocaban ocasiones de gol como la que dispuso Chris Martínez al cuarto de hora, enviando el esférico ajustado al poste.

En una de esas llegadas por la banda izquierda, Héctor Martínez centraba y, cuando Boris Kouassi se disponía a rematar, fue empujado. Pena máxima que señaló el colegiado y que materializó en gol el pichichi Chris Martínez.

Con dos goles de ventaja, los costeros pudieron no correr riesgos y temporalizar el partido a sus intereses, sin darle opciones a los visitantes. Tan solo una llegada de Zaca, solo ante Salcedo, que detuvo el cancerbero costero, quien estaba lesionado tras un choque con Salva Vegas. Este último pudo mantenerse en el partido, al contrario que su compañero Javi Pedrosa, quien tuvo que ser sustituido a la media hora tras lesionarse.

La segunda parte fue totalmente diferente. Los visitantes marcaron justo cuando dejaba de llover, con un golazo por la escuadra en el saque de una falta de Vela. Fue a partir de ahí cuando los costeros se encontraron con un partido muy diferente, puesto que los de Puente Genil les obligaron a defender muy bajo y a sacar los balones de su terreno de juego como podían.

Aunque su continua presencia en el campo local no se traducía en ocasiones claras, tan solo un remate de Vegas que detenía Salcedo. Fue en los últimos minutos, y con balones largos, cuando los costeros comenzaron a sacudirse la presión, creando contragolpes que pudieron sentenciar el partido. Hubo que esperar al último antes del pitido final, cuando Javi Castedo sentenciaba la cita con el tercer gol.