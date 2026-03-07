Thader promueve una marcha solidaria a favor de Cáritas el sábado 28

El Centro Comercial Thader celebrará el próximo sábado 28 de marzo de 2026 la tercera edición de su Marcha Solidaria, una iniciativa deportivo-social organizada en colaboración con Cáritas, la Junta Municipal de Churra y el ayuntamiento de Murcia, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a quienes más lo necesitan y fomentar la convivencia y el compromiso social entre todos los participantes.

La convocatoria, abierta a todas las edades, arrancará a las diez de la mañana desde el propio centro comercial y propone un recorrido que une el entorno de Thader con la pedanía de Churra, formando un circuito participativo pensado para caminar en familia o con amigos.

La recogida de dorsales se realizará a partir de las nueve del día 28 en Thader, facilitando la participación y agilizando el acceso al evento. La inscripción incluye una donación solidaria, destinada íntegramente a la labor social de Cáritas, con precios reducidos para fomentar la participación familiar de 5 euros para los adultos y 3 para los niños.

La inscripción puede llevarse a cabo de forma presencial en la parroquia correspondiente o mediante transferencia bancaria al número de cuenta facilitado por la organización. «Compartir un día como este con la comunidad es una oportunidad para unir deporte y solidaridad. En Thader creemos que iniciativas como esta refuerzan el tejido social y permiten a todo tipo de público implicarse en una causa relevante», señala Pablo Carceller, Property Manager del centro comercial.

La III Marcha Solidaria, que se presentó coincidiendo con la entrega de dorsales de la Carrera de la Mujer, contribuye a fomentar el deporte al aire libre al mismo tiempo que se contribuye en una causa benéfica.