La pesadilla del descenso ya es oficial para el Caesa Cartagena

El Grupo Caesa Cartagena buscaba la victoria de la tranquilidad en el Principado de Asturias, pero entró en pánico. Los albinegros fueron superados por el Alimerka Oviedo (92-80) en un partido clave en las aspiraciones de mantener la categoría. Se trata de la segunda derrota seguida del equipo cartagenero que ha pasado de tener aspiraciones de ascenso la temporada pasada a sufrir un verdadero infierno. De todas formas, el equipo tiene recursos y capacidad de resistencia para lograr el objetivo a poco que se endurezca en algunas situaciones.

Porque su problema este sábado fueron los porcentajes de tiro, los muchos errores que cometió en las finalizaciones cerca del aro, quizás intimidado por el tamaño de los interiores ovetenses. Los locales pudieron así encontrar muchas situaciones de campo abierto para abrir la primera brecha después de que el Caesa igualara a 41 en el segundo cuarto. Lobaco metía todo lo que tiraba, a veces demasiado fácil.

El conjunto carbayón trató de llevar la iniciativa desde el primer momento. Con un baloncesto rápido. El equipo cartagenero estuvo impreciso en los primeros minutos. Sin embargo, la intensidad defensiva dio resultado en esos momentos. La ventaja local aumentó al 21-17, con el que se llegó al final del primer cuarto. En el segundo cuarto continuaron las imprecisiones en ambos equipos y el juego deslavazado. La igualdad fue la nota dominante hasta el último minuto de cuarto, donde los visitantes sumaron tres buenas acciones que les reportaron 6 puntos antes de pasar por los vestuarios (41-41).

El tercer cuarto cambió por completo el guion del partido con un parcial de 8-2 que dio un poco de aire a los ovetenses. El cuadro local dio un paso al frente y castigó las dudas defensivas del Caesa Cartagena, que tuvo serios problemas para frenar a Lobaco y Townes, muy activos y acertados en ataque. Los visitantes encontraron continuidad ofensiva y lograron reducir diferencias de manera constante.

Pese a las dificultades, el equipo del Principado consiguió mantenerse por delante en el marcador gracias a acciones puntuales de calidad. La más decisiva llegó al final del cuarto, una canasta clave que permitió al Alimerka conservar la ventaja de cara al último periodo y cortar la inercia favorable del conjunto portuario.

El último cuarto tuvo una dinámica diferente al tercero, con un Oviedo muy superior ante un Grupo Caesa Cartagena irreconocible, lejos de la versión mostrada en la primera parte. El conjunto local impuso su energía y claridad ofensiva frente a un equipo visitante que no encontró respuesta ni en defensa ni en ataque, viendo como la desventaja se incrementaba poco a poco.

El gran protagonista del tramo final fue el exjugador del UCAM Murcia, Townes, decisivo para el Oviedo y máximo referente ofensivo del encuentro, que cerró su actuación con 23 puntos en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado de Asturias. Con un parcial de 28-17 en los últimos diez minutos, el equipo norteño terminó por asegurar la victoria por 92-80, dejando un sabor amargo al nuevo entrenador cartagenero, Roberto Blanco.