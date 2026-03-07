La Carrera de la Mujer de Murcia celebra su 11ª edición y Juver vuelve a estar ahí. ¿Qué significa para vosotros este evento?

Para nosotros es mucho más que un patrocinio. La Carrera de la Mujer reúne a miles de personas en las calles de Murcia para celebrar el deporte, la salud y la solidaridad, y eso conecta directamente con lo que somos. Somos una empresa murciana y sentimos esta carrera como algo propio. Cuando ves a tantas participantes cruzar la meta con una sonrisa, entiendes perfectamente por qué queremos seguir aquí año tras año. Este año además obsequiaremos a las corredoras con Juver Salud, un producto que encaja a la perfección con el espíritu de la jornada.

Además, este año repetís como patrocinadores principales de la prueba infantil. ¿Qué os llevó a apostar por esa parte del evento?

Es la iniciativa que más nos llena de orgullo, sinceramente. Por segundo año consecutivo acompañamos a niñas y niños de hasta 11 años que comparten salida y meta el mismo día que las corredoras adultas. Hay algo muy poderoso en esa imagen, la igualdad no como discurso sino como vivencia desde la infancia. Además, queremos acompañarlos en este día con Juver Disfruta la fruta porque nos parece importante que los más pequeños asocien el deporte con hábitos saludables desde el primer día. Creemos que es en estos momentos donde nacen los valores que perduran.

El running femenino vive un momento de auge. ¿Lo notáis también desde la marca?

Sin duda. Cada vez más mujeres se suman a las carreras populares en toda España, y eso se nota en el ambiente y en cómo ha crecido el sector. El running se ha convertido en una actividad masiva, con cientos de miles de corredores participando en 2025 entre todas las carreras del país, y la presencia femenina no para de aumentar. La Carrera de la Mujer de Murcia refleja muy bien ese fenómeno, es un evento que ha sabido conectar con algo más profundo que el deporte, con la comunidad, las ganas de superarse y de compartirlo con otras.

El deporte y Juver comparten los mismos valores: esfuerzo, bienestar y disfrute del día a día

¿Cómo encaja todo esto con la estrategia de Juver en el sector deportivo para este año?

El deporte y Juver comparten los mismos valores: esfuerzo, bienestar y disfrute del día a día. Este año queremos ir más allá del running y ampliar nuestra presencia a otros deportes y disciplinas, acercándonos a comunidades distintas que comparten esa misma forma de entender la vida activa. Iremos anunciando las colaboraciones a lo largo de los próximos meses, pero el objetivo es claro, queremos estar donde está la gente que cuida su salud y tiene pasión por el deporte.

En enero renovasteis la imagen de Juver. ¿Qué había detrás de ese cambio?

Fue una evolución natural. Queríamos que el envase contara mejor lo que hay dentro, fruta de verdad, sabor auténtico. El nuevo diseño es más limpio y directo, con los ingredientes más presentes y una paleta de colores más viva. También quisimos dar más visibilidad al lema «Disfruta la fruta», uno de los elementos más reconocibles de la comunicación de Juver, presente en su jingle, que conecta la gama con el disfrute compartido y con el papel central de la fruta en su propuesta decidida por el mejor sabor.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a todas las participantes de la Carrera de la Mujer de Murcia?

Que disfruten cada paso. Que el deporte, como la fruta, sabe mejor cuando se comparte y se vive con pasión. Y que, en la meta, Juver estará ahí para celebrarlo con ellas y también con los más pequeños de la familia.