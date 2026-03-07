Aridane, el último perfil de nivel a precio de ocasión en el FC Cartagena

Lo ha hecho el Fútbol Club Cartagena como se debe hacer. Ha trabajado en silencio para terminar de apuntalar su defensa y su equipo. Le quedaba una posición clave a reforzar al equipo albinegro y una única ficha libre. Así ha llegado a la plantilla el experimentado central Aridane Hernández para tratar de solventar un problema que atormenta a los cartageneristas desde el comienzo de la temporada.

Estaba atenta la comisión deportiva albinegra al mercado de agentes libres. Finalizado el periodo de traspasos, esta era la única vía que le quedaba al Cartagena para dar el último retoque a su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada en la que debe luchar por el play off de ascenso. Tenía una carencia importante en el centro de la zaga y una sola ficha senior disponible.

Aridane Hernández ha sido el elegido. Este viernes fue anunciada su contratación, a expensas del reconocimiento médico. El canario formado en la cantera del Real Valladolid y el Villarreal ha tenido otras ofertas, todas del extranjero, pero ha preferido quedarse en España. Está representado por Joaquín Vigueras como muchos otros futbolistas que han pasado por el Cartagena.

Aunque muchos esperaban la llegada de otro delantero centro, ha preferido el conjunto portuario comenzar la casa por los cimientos. Eran pocas las opciones en el limitado mercado de futbolistas libres. Entre los españoles, Sergio Ramos, Pepe Castaño, Fali o el exalbinegro Kiko Olivas se situaban en esa lista junto a Aridane Hernández, quien rescindió contrato con el Almería, en Segunda División, durante el pasado mes de febrero. Era el perfil que más cuadraba a Javier Hernández, Jerónimo Barrales y Alejandro Arribas.

A los 36 años y tras quedar sin equipo, Aridane ha aceptado la propuesta de la comisión deportiva albinegra. Quiere seguir compitiendo. Se suma a un proyecto que busca un ambicioso objetivo como el de volver al fútbol profesional. Más ambicioso aún después del bache vivido a final de año. Cumple el perfil de los últimos fichajes que ha realizado Javier Hernández desde que se puso al mando de la dirección deportiva: veteranía, experiencia y calidad a verdadero precio de ocasión.

Y es que Aridane ya está en el ocaso de su carrera. Además, apenas ha jugado en la primera mitad de la temporada. Sólo ha participado en cinco partidos con el Almería en Segunda este curso debido a su previsible bajón de rendimiento. Un rendimiento que, en su mejor momento, le llevó a alcanzar y consolidarse en el fútbol profesional con el Cádiz, a lograr el ascenso a Primera División con Osasuna y a superar los 120 partidos en la máxima categoría de nuestro fútbol. Su último equipo en Primera fue el Rayo Vallecano.

Después de seis temporadas en Primera y otras tres y media en Segunda, Aridane se pone a las órdenes de Íñigo Vélez para completar la defensa albinegra. Se unirá el lunes a los entrenamientos para ofrecer otra alternativa en una zaga donde Imanol Baz y Serrano han sido indiscutibles, Eneko Ebro cubre la plaza del lesionado Marco Carrascal y que no ha sido la mejor línea del Cartagena en lo que llevamos de temporada.

Tras el sexto fichaje en invierno, la nueva comisión deportiva albinegra tiene una espina clavada. En las oficinas del Cartagonova tienen la sensación de que se podría haber hecho mucho más a poco que la situación económica y financiera de la entidad hubiera sido otra. Con Aridane cierra el Cartagena un mercado que ha mejorado ostensiblemente el ataque con Benito, Yanis, Willy Chatiliez; la medular con Jean Jules; y la defensa con Eneko Ebro y el propio Aridane.