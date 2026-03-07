8M: Este es el programa para la carrera de la mujer de Murcia

Llegó el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que en Murcia viene acompañado por una jornada lúdico festiva en torno a la undécima edición de la Carrera de la Mujer. Con las plazas agotadas hace más de dos semanas y los dorsales ya en poder de las inscritas, a las diez de la mañana, frente al edificio de la Convalecencia en el entorno de la Plaza de la Cruz Roja, la piloto de motociclismo Ana Carrasco, doble campeona del mundo, un símbolo en el mundo del deporte por haber sido la primera mujer en ganar contra hombres un Mundial, dará el pistoletazo de salida a una prueba con un recorrido de cinco kilómetros.

Los primeros metros transcurrirán por la Avenida Teniente Flomesta, una recta larga y ancha, hasta llegar al Puente del Hospital Reina Sofía, donde se girará a la derecha para después hacer un giro a la izquierda para afrontar la Avenida Infante Juan Manuel hasta su final. Volverá la prueba por el carril contrario hasta la altura de la Avenida Pío Baroja, donde se girará a la izquierda para afrontar la misma. En el intermedio de ese punto las participantes se encontrarán con el punto de animación del club Comemillas con el DJ Antonio Capel.

Tras llegar hasta la altura del polideportivo Infante, la carrera regresará por el carril contrario hasta la altura de la Avenida San Juan de la Cruz para girar entonces a la izquierda. Al final de la misma se adentrarán las participantes en la calle Juan Ramón Jiménez, donde realizarán unos cien metros y regresarán para tomar por la calle Santa Joaquina de Vedruna. Al llegar al colegio Carmelitas, se seguirá a la derecha para pasar por el lateral del gimnasio Enjoy y llegar de nuevo hasta la altura de San Juan de la Cruz, pero entonces se realizará un giro de 180 grados para continuar por la Avenida Infante Juan Manuel y adentrarse en la Avenida Río Segura para al final de la misma girar a la derecha y cruzar el Puente Miguel Caballero. Tras el mismo se tomará a la derecha para afrontar la recta de meta, que estará instalada en el mismo arco que la salida.

Mucho más que una carrera

Tras la prueba, las participantes podrán disfrutar del hospitality y bailar zumba al ritmo que impondrán Esther y Susana, monitoras del Gimnasio Enjoy. A las once de la mañana será la entrega de premios, para después continuar con la zumba y a las doce dar la salida a las tres pruebas de la carrera infantil, que por segundo año se celebrará y que también ha agotado los dorsales.

Por tanto, todo está preparado para disfrutar de una jornada lúdico deportiva consolidada en el calendario de la ciudad de Murcia.