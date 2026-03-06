Baloncesto
Sito Alonso, del UCAM Murcia: "Pelear por la segunda plaza a estas alturas me parece algo increíble"
El conjunto universitario se enfrenta este domingo al Valencia Basket tras el obligado parón por las Ventanas FIBA
El UCAM Murcia CB regresa a la rutina de la Liga Endesa tras el parón por las Ventanas FIBA y confía en que nada se altere. El conjunto universitario volverá este domingo (17.00 horas, DAZN) al Roig Arena, el mismo escenario donde jugó por última vez, y donde ahora intentará derrotar al Valencia Basket para superarle en la clasificación si lo consigue. «Que podamos colocarnos segundos a estas alturas de la temporada me parece increíble. El orgullo que tengo de poder disputar este partido y que la afición piense que podemos llevarnos la victoria es indescriptible», explicó ayer Sito Alonso en su encuentro con los medios de comunicación.
Y es que el equipo murciano, que todavía no sabe lo que es perder en la segunda vuelta de la ACB, con tres victorias en tres jornadas antes de la disputa de la Copa del Rey, confía en que esta pausa no altere su camino establecido. «Quiero que mi equipo tenga esa rabia constante y la ambición de ir a ganar, el deseo de hacer las cosas con una determinación increíble. Esa es la rabia que yo quiero. No la rabia de enfadarse con el contrario. Quiero una rabia nuestra por hacer las cosas mejor», comentó.
El reto que afronta esta jornada el UCAM Murcia será mayúsculo, ya que tratará de imponerse en un Roig Arena que hasta ahora solo ha conquistado el Unicaja en la ACB y ante un rival que lidera las estadísticas de puntos, rebotes y asistencias en la competición.
«Es un equipo súper difícil, los equipos sufren un montón con su estilo de juego sobre todo en el Roig Arena, con su equilibrio ofensivo y el acierto desde el exterior. Eso les da una fuerza y una identidad que es muy difícil de defender», explicaba Sito Alonso sobre un rival que también es el que más triples ejecuta por partido. Además, también añadió que «nosotros intentamos disminuir ese tipo de acierto desde el exterior y las segundas oportunidades que puedan surgir de no estar atentos o fallar los ataques. Tenemos que hacer todo lo que sabemos a la perfección».
La marcha de Dani García
El técnico madrileño podrá contar con todos los jugadores de su plantilla para el encuentro, una plantilla que ya no cuenta con el base Dani García, cedido al Hiopos Lleida hasta el final del curso. «Creo que es una decisión inteligente ceder a un jugador que nos ha hecho ganar muchos partidos de FIBA Europe Cup y al que hemos respetado y ayudado. No podemos castigar a un jugador que nos ha dado tanto a nosotros y que tanto aporta en el entrenamiento diario. Es una buena oportunidad», comentó.
El Valencia Basket, por su parte, no ha contado con esta pausa en el calendario tras vencer al Baskonia y al Zalgiris Kaunas en la Euroliga y también cuenta con toda su plantilla disponible para este encuentro después de recuperar al escolta Kameron Taylor.
