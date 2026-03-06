Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxRafa MirBanco de EspañaAparcamiento BarriomarCarrera de la MujerNieve Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Carrera de la Mujer 2026

Sara Shiri anima con su música la entrega de dorsales de la Carrera de la Mujer

La cantante y DJ murciana deleita a las participantes en la jornada del viernes

Sara Shiri, con Silvia Fuentes, una de las voluntarias de la Carrera de la Mujer

Sara Shiri, con Silvia Fuentes, una de las voluntarias de la Carrera de la Mujer / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Sara Shiri es una conocida cantante y DJ murciana, además de una destacada runner de la Región. Durante la tarde del viernes amenizó la entrega de dorsales pinchando música de actualidad en el Centro Comercial Thader, donde sonaron temas diversos y de bandas de la Región como Viva Suecia y Arde Bogotá.

Sara Shiri es una artista que como DJ ha pinchado en varias salas de referencia, festivales y chiringuitos de verano: «Mi estilo es versátil y siempre intento que no deje indiferente a nadie», afirma. En su repertorio hay música de todo tipo, como pop, rock, clásicos de los 80 y 90, bases house, indie, deep house, remember y un sinfín más, «pero nada de reggaetón», dice. Además, como cantante también se ha prodigado en locales de moda: «Tengo temas propios, aunque versiono otros clásicos conocidos de artistas como La Oreja de Vang Gogh, entre otros, y siempre dejo espacio al final para hacer de DJ con el resto del grupo, dando un toque diferente al show», porque afirma que «la experiencia es fundamental, pero hay cosas innatas, y es ahí donde está la esencia del artista». A Shara, una artista versátil, se la puede encontrar en instagram (shira_fussion), facebook, mixcloud y youtube.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents