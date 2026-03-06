La recuperación del mejor Kelan Martin, la siguiente baza para el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB se ha convertido en un experto a la hora de realizar fichajes estratégicos. Ha sido valiente a la hora de asumir riesgos, y eso le ha permitido recoger importantes frutos esta misma temporada.

Apostó por Devontae Cacok, tras varios meses parado por una grave lesión de rodilla, y acaba de convertirse en el octavo jugador de la historia del club en alzarse con el MVP del mes de la Liga Endesa. Fue a por Sander Raieste y convirtió una solución de emergencia por la salida de Kurucs en todo un éxito, siendo el alero el quinto jugador que más rebotes atrapa de toda la ACB. Y confió en un David DeJulius al que su efímero paso por la Euroliga le borró el brillo, y ahora muchos son los equipos que quieren pulir ese diamante.

Estos tres ejemplos son tan solo algunos de los más evidentes de que si por algo se ha caracterizado en los últimos tiempos, además de por una clara identidad en su juego, es por cuidar y volver a relanzar a jugadores que no encuentran su lugar por diferentes motivos. Y el último que puede añadirse a esta lista en las próximas semanas es Kelan Martin.

El ala-pívot Kelan Martin, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Rostock Seawolves. / FIBA Europe Cup

El ala-pívot, en una situación similar a la de Devontae Cacok al estar parado casi un año por una fractura de tobillo, empieza a encontrarse consigo mismo después de cumplir dos meses en Murcia. «La verdad es que me veo bastante bien actualmente, me siento cómodo y creo que estoy dando un buen nivel, estoy consiguiendo adaptarme al equipo y tras los últimos partidos estoy recobrando la confianza en mí mismo», dijo ayer el norteamericano en su encuentro con los medios de comunicación.

Una vez superado el primer mes de adaptación, entrando de lleno en los partidos de la segunda ronda de la FIBA Europe Cup y mostrándose competitivo en los de la Liga Endesa, la recuperación de la mejor versión de Kelan Martin todavía puede darle un plus al UCAM Murcia en la fase decisiva de la temporada. Así fue cuando apostó el pasado enero por su fichaje, en lugar del rookie Zach Hicks, para tratar de mirar más a largo plazo dentro de la propia temporada con un jugador con experiencia y veteranía en Europa.

Por lo que la Copa del Rey podía servir como termómetro para medir el primer impacto de Kelan Martin en el equipo tras superar sus primeras semanas. Y lo cierto es que no pasó de puntillas en el duelo de cuartos de final ante el Barça, donde superó los 20 minutos en pista y anotó nueve puntos. El parón por las Ventanas FIBA ha servido al ala-pívot para continuar su puesta a punto y seguir ganando confianza para un tramo decisivo en el que el UCAM Murcia, después de una primera mitad de ensueño en la temporada, quiere mantener su ambición intacta y no ponerse ningún techo tanto en la FIBA Europe Cup como en la Liga Endesa. Y donde el propio jugador puede ser una pieza clave en los esquemas de Sito Alonso.

DeJulius, Kelan Martin y Forrest en el partido de cuartos de la Copa del Rey. / Francisco Calabuig

«La confianza depositada significa mucho para mí, sobre todo tras venir de una lesión tan larga, que un equipo ganador como es el UCAM confíe en ti es muy importante. Somos un grupo con muy buena química y creo que podemos alcanzar muy buenos resultados», comentó Kelan Martin antes de regresar este domingo al Roig Arena para medirse al Valencia Basket en la Liga Endesa (17.00 horas, DAZN).

«Será un partido difícil, sabemos que es un equipo muy duro y que será complicado llevarnos la victoria, juegan muy rápido y tienen jugadores muy buenos que se complementan muy bien», comentó el norteamericano sobre el Valencia Basket y añadió que «estas dos semanas de descanso por las Ventanas FIBA nos han venido bastante bien para poner el foco de nuevo en la temporada».