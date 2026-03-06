El Real Murcia regresa a casa para iniciar su particular contrarreloj

El Real Murcia quiere volver a poner a cero el reloj desde hoy. Porque restan trece jornadas para que finalice el calendario regular de la Primera Federación y apenas tiene margen de error si quiere estar en disposición de pelear por los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

Para ello necesita un borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que está tratando de realizar con la llegada de Curro Torres al banquillo. El entrenador grana, después del empate de la pasada jornada ante el Villarreal B, se estrena esta tarde en Nueva Condomina (19.00 horas, Movistar +) con la intención de conseguir lo que sus predecesores no han podido hasta ahora, que no es otra cosa que armar un Real Murcia mucho más sólido cuando juega de local.

Lo necesita de verás el técnico, puesto que todo pasa por lograr al menos ocho triunfos en estos trece partidos para intentar alcanzar los 60 puntos que suelen rondar los primeros puestos cada año. Una contrarreloj particular la que afrontará el Real Murcia a partir de esta tarde, y de la que Curro Torres prefiere ir día a día en un mes de marzo que marcará definitivamente su rumbo.

Todo pasa por vencer esta tarde a un Atlético Sanluqueño que, a pesar de llegar a la capital del Segura en puestos de descenso, siempre ha logrado puntuar en sus últimas tres visitas a la Nueva Condomina. Dos victorias y un empate es el bagaje de un conjunto gaditano que viene de ganar al colista Marbella por 3-2. De hecho, esa será la segunda parte de la ecuación del Real Murcia para la semana más importante en lo que va de temporada.

Curro Torres da instrucciones a Pedro León durante un entrenamiento. / Prensa Real Murcia

Y es que el equipo murcianista recibirá al Marbella el próximo miércoles también en su estadio, por lo que el objetivo será intentar sumar seis puntos de seis posibles para dar un buen salto en la clasificación que le permita tomar impulso de cara al resto de compromisos. Afrontaría así con mucha más confianza el duelo ante el Hércules en Alicante, que le podría acercar de nuevo a los primeros puestos.

A pesar de que la carta de presentación de Curro Torres el pasado domingo no fue del todo buena en Villarreal, el técnico ya desveló en la previa ante los medios que no es partidario de grandes cambios, por lo que el once inicial se podría asemejar bastante al que saltó ante el filial amarillo. Un esquema en el que apostó por Óscar Gil como centrocampista, en lugar de central, y que fue el autor del gol del empate.

Flakus se dispone a lanzar a puerta ante el Sanluqueño en el partido de la primera vuelta. / LOF

Sin Joao Pedro Palmberg

No obstante, el técnico grana deberá realizar un cambio obligado ante la baja de Joao Pedro Palmberg. El jugador brasileño fue el que acompañó a Gil en la medular, de hecho suyo fue el pase previo al gol, pero deberá cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en el minuto 59 en ese mismo encuentro. Por lo que no podrá estar disponible ni hoy ante el Sanluqueño ni el próximo miércoles ante el Marbella. Todo apunta a que Isi Gómez será el que ocupe ese lugar, aunque existen otras opciones como las de Juan Carlos Real, quien ha desempeñado ese puesto en otros encuentros, o incluso Pedro León, debido a la baja por lesión de Moyita. No obstante, otros perfiles como los de Antonio David o Sekou también serían válidos para esa función, aunque ambos son de un corte más defensivo.