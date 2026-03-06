"Participar en la carrera es una forma de reivindicar derechos e igualdad para las mujeres"

En esta 11ª edición de la Carrera de la Mujer de Murcia que coincide exactamente con el 8M, ¿qué quiere que simbolice la 'marea' de mujeres en las calles de Murcia?

Quiero que represente la fiesta de la igualdad y del compromiso social. Que todas las participantes sientan que forman parte de una sociedad que avanza en la misma dirección y que sean ejemplo de cómo esa unión sirve para desafiar cualquier limitación o techo de cristal, sin importar la edad, ni los estereotipos sociales. Ese día, las mujeres deben ser las mejores abanderadas para representar el valor que compartimos desde el Gobierno regional y es que la igualdad de oportunidades es una condición indispensable si queremos vivir en una sociedad libre. Cada paso, cada movimiento, cada kilómetro recorrido, simbolizará el esfuerzo que realizan las mujeres en su día a día, en las distintas etapas de su vida, para alcanzar su meta personal y profesional.

La celebración de este evento acumula desde que se creó unas 60.000 participantes: ¿qué lectura social hace de ese dato?

La gran acogida de la carrera significa que las mujeres se sienten cómodas en este espacio, convertido también en una manifestación sana, positiva y abierta a toda la sociedad. Esta cifra demuestra que cuando se generan entornos no excluyentes, las mujeres responden con fuerza y compromiso. Lo importante de este encuentro es que se unen mujeres de toda índole, que utilizan una práctica deportiva como herramienta de empoderamiento y como altavoz para decir “juntas, podemos”. Lo más llamativo de esta carrera es que en ella participan distintas generaciones de mujeres, lo que demuestra que se trata de una iniciativa plenamente inclusiva, en la que todas se sienten cómodas y representadas bajo el lema de la igualdad.

El lema de la camiseta es “Igualdad es Murcia”: ¿qué compromisos le gustaría que la ciudadanía asociara a esa frase cuando termine la jornada?

Que la igualdad real es posible y está en manos de todos. Es un principio fundamental para lograr una sociedad ejemplar en la que ningún ciudadano se siente en desventaja. Eso es, precisamente, lo que pretendemos en el Gobierno de la Región de Murcia: una comunidad que no deja a nadie atrás y que sitúa a las personas en el centro de su acción. Cada paso que damos en este sentido, desde las administraciones públicas, el tejido empresarial o la sociedad en su conjunto, supone un avance decisivo y un pilar esencial para derribar barreras y abrir nuevas oportunidades.

Crear conciencia social desde la infancia, contribuye a garantizar los mismos derechos y oportunidades

La carrera suma por segundo año la prueba infantil: ¿cómo valora la incorporación de esta modalidad para educar en igualdad y qué le gustaría que aprendieran niños y niñas ese día?

Crear conciencia social desde la infancia (no sólo en el aula, también en la familia), contribuye a garantizar los mismos derechos y oportunidades. Decía Simone de Beauvoir que la desigualdad no es innata ni responde a una determinación biológica, sino que es fruto de la forma en la que las sociedades han organizado históricamente los roles y las expectativas. Esa reflexión nos recuerda que la igualdad se construye día a día, no desde la imposición, sino desde la convicción de que cada persona debe poder desarrollarse libremente, sin condicionamientos artificiales que limiten su potencial. Por eso, es fundamental que los niños y niñas crezcan entendiendo que todos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades para aprender, esforzarse, jugar y progresar según sus capacidades y aspiraciones. La igualdad entre hombres y mujeres no consiste en negar las diferencias individuales, sino en asegurar que ninguna de ellas se convierte en una barrera para el talento, la libertad o el proyecto de vida de cada cual. En esencia, se trata de garantizar un entorno donde nadie esté por encima de nadie, donde el respeto, la dignidad y la igualdad ante la ley sean el marco que permita a cada persona alcanzar lo mejor de sí misma.

¿Qué mensaje lanzaría a todas aquellas mujeres que, por un motivo u otro, no se animan a participar?

El mensaje que les lanzaría es que no demos por hecho que la igualdad está plenamente alcanzada. Cada avance logrado ha sido fruto del compromiso y la participación de muchas mujeres antes que nosotras, y cada paso que damos hoy contribuye a consolidar ese principio esencial en una sociedad moderna y justa. Participar en iniciativas como esta carrera no solo es un acto personal, sino también una forma de sumar, de visibilizar y de seguir construyendo un entorno en el que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Al margen de la carrera, ¿qué programas autonómicos están funcionando para promover la igualdad durante todo el año?

En la Región de Murcia desarrollamos durante todo el año diferentes programas que promueven la igualdad desde un enfoque transversal y orientado a resultados. Impulsamos políticas activas de empleo femenino que ponen en valor el talento y la profesionalidad de las mujeres de la Región. Un buen ejemplo es el programa Mujer Lidera, una iniciativa destinada a fomentar el liderazgo femenino y a acompañar a mujeres de cualquier edad en su crecimiento profesional y en la mejora de sus oportunidades laborales. También incentivamos a las empresas para que implanten planes y protocolos de igualdad, incluso en aquellos casos en los que no existe obligación legal. Creemos que la igualdad debe ser un valor compartido por todo nuestro tejido productivo, y por ello acompañamos y facilitamos que las empresas avancen en esta línea. En materia de conciliación, continuamos ampliando y reforzando recursos de apoyo al cuidado de menores. Es una prioridad para este Gobierno. Tanto es así que, tras el recorte del 25% aplicado por el Ministerio de Igualdad, la Región de Murcia ha asumido con fondos propios los 1,6 millones de euros necesarios para garantizar que estos servicios se mantengan en toda la Comunidad. Por supuesto, seguimos fortaleciendo la red regional de atención integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Una red que ofrece recursos especializados, atención profesionalizada y un apoyo institucional firme y permanente para acompañarlas en su protección y recuperación.